Ministrul Sănătăţii despre Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu: „Nu mi-a plăcut. Cred că Târgu Jiu merită mai mult“

Aceasta a mers într-un control de care nu ştia nimeni. „Nu am anunţat pe nimeni. Am fost la unitatea de pe strada Tudor Vlamirescu. Nu a ştiut nimeni că voi merge. Nu am anunţat nici Corpul de control care se află la Târgu Jiu de câteva zile. Oamenii de pază nu m-au recunoscut. Au spus că la televizor arăt altfel. Au existat foarte multe reclamaţii venite de la Târgu Jiu în ultima perioadă şi foarte multe incidente neplăcute. Am constatat că e cazul să vin şi să văd cu ochii mei diferite aspecte. Nu mi-a plăcut ce am văzut, dar cred că spitalul acesta are perspective şi mai ales are nişte oameni care doresc să facă ceva“.

„E prima dată de când lucrez în sistem când am văzut un grad de ocupare de 30%“

Ministrul a fost uimit când a văzut gradul mic de ocupare a secţiilor, mai ales cea de la pediatrie, precum şi „plimbarea“ medicilor la un alt sediu, pentru efectuarea de investigaţii: „Am primit în jur de 62 de reclamaţii din judeţul Gorj. Am promis că voi veni peste o lună cu raportul să îl citesc domnilor doctori şi personalului. În acest spital nu au ce să caute două secţii de chirurgie. Gradul de ocupare al paturilor este de 50%. Jumătate din paturi nu sunt ocupate, de ce să ţinem două secţii? La Oftalmologie, gradul de ocupare este de 40%. Mare parte din diagnostice se rezolvă în spitalizare de zi şi ambulatoriu, de ce ţinem 25 de paturi? Marea mea mirare şi dezamăgire a fost când am văzut gradul de ocupare la Pediatrie. E prima dată de când lucrez în sistem când am văzut un grad de ocupare de 30%. Este inadmisibil ca o secţie de Pediatrie să nu aibă adresabilitate în condiţiile în care sunt atât de mulţi copii. Asta înseamnă că populaţia nu are încredere în medici, în actul medical, că nu e mulţumită de tratament, de condiţiile hoteliere. Când un spital are un grad de ocupare de 50%, ceva e în neregulă. (...) Ministerul va finanţa şi achiziţia unui computer tomograf. A fost una din mirările mele. Aduci pacientul în Urgenţă ca să îl investighezi, îl pui în salvare, dar poate între timp păţeşte altceva. De 7 ani! M-am întrebat, de 7 ani stăm şi aşteptăm ce? Bani de la Minister? Eu vă spun că puteau foarte uşor să rezolve această problemă. Furnizorii de echipamente medicale vând în rate. Baia Mare a cumpărat 3 computere tomograf în rate, un RMN şi mai multe echipamente. Stăm să aşteptăm bani de unde, în loc să ne preocupăm. Asta înseamnă că nu prea ne-a preocupat siguranţa pacientului”, a spus ministrul Sănătăţii.

„Infrastructura are nevoie de multe modificări“

Ministrul Sănătăţii a dat asigurări că se va implica în modernizarea Secţiei de pediatre: „Ne vom implica cu toţii în a reface secţia de Pediatrie. A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor. Partea de infrastructură o va finanţa Consiliul Judeţean, iar partea de aparatură şi dotare va veni de la Ministerul Sănătăţii. Categoric, infrastructura are nevoie de multe modificări, dar să ştiţi că nu mi-a plăcut cazarea celor din spital. Îmi spuneau că este mai bine ca înainte, dar nu este suficient. Asta m-a dezamăgit cel mai tare, că oamenii nu mai au aşteptări, că nu mai cred. Au fost atât de multe promisiuni încât este greu să crezi că se vor mişca lucrurile, dar se mişcă. Am analizat şi alţi indicatori. Gradul de concordanţă între diagnosticul la internare şi cel la externare. Ideal ar fi să fie peste 60%. Există secţii în care gradul este 18%. Asta spune iar foarte multe“. Sorina Pintea a precizat că dezinfecţia nu se efectuează corespunzător în unele secţii şi la unele aparate.

