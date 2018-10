Mesajul unei bătrâne către politicieni. La 100 de ani, tanti Elena este la curent cu tot ce se întâmplă în ţară

Bătrâna citeşte fără ochelari, dar se deplasează cu dificultate. Este la curent cu tot ce se întâmplă în ţară, pentru că urmăreşte programele de ştiri. Închide televizorul atunci când oamenii politici încep să se certe.





Elena Rusta are un mesaj pentru clasa politică: „Terminaţi cu cearta!“.





Tanti Elena, aşa cum îi spun oamenii din satul Celei, are şapte nepoţi, nouă strănepoţi şi trei stră stră nepoţi. A dus o viaţă grea şi spune că nu se compară traiul de acum cu cel pe care l-a avut: „Bărbatul a fost plecat în război de două ori şi eu am rămas singură acasă cu copiii care erau mici. A fost sanitar şi se ocupa de îngrijirea răniţilor. Ani de zile a fost plecat. Mama mea a murit când aveam 11 ani şi m-a luat o mătuşă. Ea m-a mai ajutat cu copiii. Nu aveam nici turtă să mâncăm, pentru că erau perioade în care nu se făcea porumb. Nu aveam bani, nu aveam nimic. Cine mergea la serviciu nu câştiga bani mulţi. Era greu. S-a dus omu' meu în Banat să lucreze şi s-a întors cu băniciorul de porumb în spinare. Mâncam legume goale. Când aveam copiii mici nu mi-a dat nimeni niciun ban. Mulţumesc lui Dumnezeu, acum am de toate. Am o pensie de urmaş de 960 de lei“.