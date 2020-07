Medic de la un spital suport COVID-19: „În ultimele trei luni am stat mai mult la spital decât acasă, cu copiii“

Loredana Dana, medic pediatru la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, a răspuns, într-o postare pe pagina sa de Facebook, criticilor aduse de pacienţi sau de alte persoane.

„«Pacienţii sunt sechestraţi în saloane»… Credeţi ca v-ar plăcea să daţi nas în nas pe stradă sau la magazin cu un pacient Covid 19 pozitiv care a sărit pe geam în timp ce asistentele şi medicii îşi completau fişele? Pentru că da, avem foarte multe fişe de completat, pe lângă actul medical pe care dvs. îl ştiţi. Chiar credeţi că acele teste pentru Covid se pot arunca în condiţiile în care ele sunt date de DSP, în baza unui tabel, numerotate, fiind extrem de scumpe ... «au venit după 5 zile» … Da, se poate: fiind foarte multe probe în ultimul timp, laboratorului de genetică i-a fost mai greu să le lucreze aşa că au fost ţinute în condiţii optime până le-a venit rândul. Gândiţi, oameni buni, nu mai aruncaţi cu noroi în sistemul sanitar…“, este mesajul transmis de medicul Loredana Dana pe pagina sa de Facebook.

„Nu am plecat pentru ca tu, părinte, să ai la cine merge cu copilul“

Medicul susţine că lucrează în condiţii foarte grele şi că toate măsurile luate au fost atât în interesul bolnavilor, cât şi al cetăţenilor. Loredana Dana susţine că ar fi fost respectată mai mult dacă ar fi plecat în străinătate, dar a preferat să rămână acasă datorită familie şi a faptului că îşi iubeşte locul natal.

„Şi eu sunt unul din medicii Spitalului Tg.Cărbuneşti, spital suport Covid, şi vreau să vă aduc la cunoştiinţă că în ultimele trei luni am stat mai mult la spital decât acasă deşi am doi copii care au mare nevoie de mine … Ştiu, veţi zice că am câştigat mai mult. Aşa este! Aş fi câştigat şi mai mult dacă plecam «în afară» (atât bani, cât şi respect), dar nu am plecat pentru că-mi iubesc familia şi locul natal, nu am plecat pentru ca tu, părinte, să ai la cine merge cu copilul atunci când îţi crapă buza de frică… Să ştiţi că e mare lipsă de pediatri în spitalele din România...”, scrie doctoriţa.

„Alături de colegele mele, asistente şi infirmiere am îngrijit pacienţii Covid pozitiv cum am ştiut noi mai bine: am schimbat pampers, am dat mâncare pasata cu linguriţa, am purtat în braţe copiii cu dizabilităţi din centru de copii, ne-am luptat - la propriu cu copii (12 ani şi 50-60kg) cu autism, extrem de agresivi şi toate astea echipate în combinezoane şi cu două măşti, aşa cum prevăd normele de protecţie... Apropo, dacă aţi purtat vreodată masca aşa cum trebuie, probabil ştiţi ce greu se respiră prin ele“, adaugă aceasta.