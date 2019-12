Masacrul din 1944 de la podul Hărcana: 18 români, majoritatea copii, ucişi de către trupele hortyste

În urma actului de 23 august 1944 din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, trupele hortyste ungare împreună cu cele hitleriste germane staţionate pe graniţa de pe Dealul Feleacului, din apropierea oraşului Cluj-Napoca, au forţat graniţa pentru a obţine un avantaj strategic şi au reuşit să pătrundă 70-80 de kilometri pe teritoriul României. Populaţia românească din localităţile ocupate a fugit din calea acestora de teamă să nu fie ucisă.

Ion Gheorghe Raţiu, fiul unei femei care a fost nevoită să se refugieze, relatează într-un studiu cu privire la evenimentele care au avut loc în perioada respectivă masacrul care a avut loc sub un pod de cale ferată:

„Una din cele mai abominabile crime săvârşite de horthyşti s-a petrecut în data de 24 septembrie 1944, la podul de cale ferată din apropierea cătunului Hotarul Hărcana, cartier al oraşului Turda, intrat sub administraţie horthystă după 5 septembrie 1944. În data de 5 septembrie 1944, mai multe familii de români înrudite, majoritatea femei şi copii, din Hărcana au plecat în refugiu, încărcându-şi bunurile strict necesare întrun car tras de boi. După aproape 1,5 km de mers, explozia unui obuz a omorât unul din boi şi atunci au hotărât să-şi amenajeze un adăpost sub podul de cale ferată din apropiere. Acolo au trăit aproape trei săptămâni, până când viaţa lor a fost curmată de criminalii horthyşti. În sfânta zi de duminică, 24 septembrie 1944, nişte horthyşti înarmaţi, având asupra lor o canistră de benzină şi o listă cu numele celor afl aţi sub pod, s-au năpustit peste ei, după ce au chefuit toată noaptea la ferma unui localnic ungur din apropiere şi, cu minţile înfierbântate de ură, au hotărât să-i omoare pe cei români fără apărare. La ora 8:00 dimineaţa, criminalii au năvălit peste ei şi, dând citire listei pregătite din timp, le-au cerut să iasă afară pe rând, ca să fie împuşcaţi. Execuţia a continuat până când o mamă a supravieţuit împreună cu copilul de şapte săptămâni şi atunci unul dintre horthyşti a împlântat baioneta în copilaş, l-a azvârlit într-un şanţ, iar pe mamă a împuşcat-o. Acest gest i-a înverşunat pe horthyşti, care i-au scos afară pe cei rămaşi sub pod şi i-au masacrat, împuşcându-i sau străpungându-i cu baionetele“.

„I-au stropit cu benzină şi le-au dat foc“

Masacrarea oamenilor nevinovaţi, susţine Ion Gheorghe Raţiu, a fost ascunsă: „Pentru a ascunde crima, au târât morţii şi muribunzii într-o groapă din apropiere, i-au acoperit cu plăpumi şi otavă dintr-o căpiţă din apropiere, i-au stropit cu benzină şi le-au dat foc. Familiile Costea, Forgaci, Lascău şi Sălăgean au fost decimate. Doar 2 dintre cei 18 au supravieţuit şi au putut povesti ce s-a întâmplat, dar şi aceştia au murit după câteva zile în chinuri groaznice. Deşi masacrul de la Podul Hărcana a fost anchetat de trei ori, autorii au rămas nedovediţi şi nepedepsiţi“.

Mai multe monumente au fost ridicate în memoria celor care au fost ucişi, unul dintre ele aflându-se oraşul Turda. „În memoria celor 18 martiri (1 bărbat, 4 femei şi 13 copii) s-a ridicat o cruce comemorativă la Podul Hărcana, cunoscut ca „Podul de Sânge” şi un monument în Turda“, mai arată Ion Gheorghe Raţiu.