Liviu Dragnea a repetat în Gorj panseul „patentat“ de un coleg de partid la Reşiţa: „Drumurile sunt mai aglomerate pentru că economia a crescut“

Şeful PSD a spus că mărfurile au început să circule mai mult şi din acest motiv s-au aglomerat drumurile: „Vineri am plecat de la Bucureşti spre Reşiţa şi am făcut opt ore. Am văzut cât de aglomerat este acest drum, Craiova - Piteşti, dar nu numai acesta. Toate drumurile au început să fie aglomerate pentru că economia a crescut în cei doi de ani de zile foarte mult, asta înseamnă că şi mărfurile circulă mai mult. Este absolut obligatoriu ca drumul expres Craiova - Piteşti să se realizeze. Din câte ştiu, pentru două tronsoane s-au semnat contractele şi urmează ca şi pentru celelalte două să se intre rapid în procedurile de achiziţie. Există, deja, la Ministerul Transporturilor o echipă formată doar pentru acest drum expres. (...) Orice drum care se realizează, fie că este autostradă sau drum expres, generează trafic pe acolo“.

Liviu Dragnea a mai spus duminică la Târgu Jiu că drumurile şi autostrăzile pot fi construite de către Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar reţeaua de cale ferată poate să fie reabilitată de CFR Infrastructură: „Am cerut noului ministru al Transporturilor să vorbească cu cei de la Companie (n.r. - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) să se gândească în mod serios în ce măsură şi cât de repede poate Compania Naţională de Drumuri să înceapă să lucreze, inclusiv autostrăzi, pentruj că de prea mulţi ani, în România, companiile şi companiile mari străine încasează foarte mulţi banni pe cleamuri şi kilometrii de autostradă sunt mai puţini decât banii care sune alocat de statul român, inclusiv pe fonsduri europene. (...) I-am spus domnului ministru să se gândească să procedeze în acelaşi fel şi la CFR. Este nevoie de cale ferată în România, dar în ritmul de astăzi niic copiii noştri nu vor putea face toată calea ferată din România. (...) Şi CFR Infrastructură poate să înceapă o acţiune de dotare cu utilaje, mijloace mecanice şi instalaţii ca să poată înceapă pe anumite sectoare să se lucreze în regie proprie“.

