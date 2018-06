Lecţia admirabilă de voinţă a fermierului în scaun cu rotile: „Avem clienţi fideli care ne caută şi cumpără direct de acasă“

Neluţu Trandafir are o familie şi carieră muzicală frumoasă, fiind pasionat de muzica populară, iar de câţiva ani se ocupă de creşterea animalelor. Are, în satul Titerleşti, din localitatea Baia de Aramă (judeţul Mehedinţi) o fermă cu aproximativ 100 de capete de capre, oi şi miei, la care se adaugă cinci porci şi zeci de păsări. Toată familia munceşte în gospodărie, la creşterea animalelor.

Neluţu Trandafir a crescut lângă animale de mic copil. Este ataşat cel mai mult de capre, la care spune că nu va renunţa niciodată: „Port în suflet dragostea pentru animale din copilărie, pentru că am crescut în acest fel. Nu m-aş putea lipsi vreodată de ele. La capre nu o să renunţ vreodată. Am plecat de la cinci capre şi pe parcurs am sporit numărul de capete, astfel încât am ajuns la un efectiv de 40 de animale. Cu timpul, intenţionez să reduc efectivul la 30 de capete, dar să compensez printr-o calitate mai bună a animalelor şi productivitate mai crescută“.

CREŞTE PATRU RASE DE CAPRE

În ferma familiei Trandafir sunt patru rase de capre, de la cele de carne până la cele de lapte.

„Având în vedere că este un animal care nu are nevoie de condiţii speciale pentru creştere, iar, dacă îngrijirea este corespunzătoare, randamentul este foarte bun. Mă ocupasem şi înainte de creşterea animalelor şi am crescut alături de ele de mic copil, astfel că am experienţă în domeniul zootehnic. Creşterea lor, implică tratamente şi vaccinuri care sunt inevitabile. La mine în curte nu am vreun animal nevaccinat. Am patru rase de capră: Saanen, care predomină, anglo nubiene, alpin franceză şi carpatine. Carpatinele noastre sunt atât de carne, cât şi de lapte, anglo nubiana este o rasă mixtă, iar Saanen este doar pentru lapte. Au o constituţie mai atletică şi este denumită «Holsteinul caprelor», pentru că au o productivitate mare de lapte“,

ne povesteşte Neluţu Trandafir.

ATACURILE LUPILOR I-AU DECIMAT TURMA DE OI ŞI MIEI

Neluţu Trandafir are şi o stână cu aproximativ 60 de oi şi miei aflată într-o zonă montană din Baia de Aramă, dar, în ultima perioadă, turma a fost decimată de atacurile lupilor. „În toate zonele din Gorj şi Mehedinţi este prăpăd cu atacurile lupilor. În urmă cu puţin timp, lupii mi-au omorât cinci miei şi o oaie“, ne spune crescătorul de animale aflat în scaunul cu rotile. El intenţionează, pe viitor, să se axeze doar pe zece capete din rasa Dorper, de carne, care se îngrijesc mai facil: „Acum am doar o mieluţă şi un berbecel din această rasă, pentru că sunt foarte scumpe. Este o rasă de oi care nu trebuie mulse sau tunse. Nu au lână, ci păr, care năpârleşte şi fată de două ori pe an. Este o rasă de carne. O să renunţ la oile ţurcane, care implică o activitate mult mai sporită“.

FAMILIA CONSUMĂ PRODUSELE DIN FERMĂ

Produsele rezultate de la animale sunt destinate, în primul rând, consumului propriu, iar surplusul este valorificat. Neluţu Trandafir spune că toţi membrii familiei consumă în special lapte şi brânză de capră: „Cererea este foarte mare, dar, în primul rând dorim să asigură necesarul familiei, iar surplusul îl valorificăm. Mi-am dorit, în primul rând, să consumăm produse ecologice din propria gospodărie. Am făcut foarte multe cure naturiste cu diferite produse, iar acum, în perioada de lactaţie, toată familia este în cură cu lapte de capră. Nu există vreun membru al familiei care să nu-şi bea în fiecare dimineaţă şi seara jumătatea de litru de lapte. Avem clienţi fideli care ne caută şi cumpără direct de acasă. Nu pierdem nimic de la capre. Inclusiv bălegarul îl duc la livada mea de pomi fructiferi şi le mai dau şi consătenilor mei care au nevoie“.

MUNCĂ PENTRU TOATĂ FAMILIA

Toată familia fermierului în scaunul cu rotile participă la creşterea animalelor. „Este destul de greu, dar munca fizică este depusă de cei din familie: soţia mea, cele două fiice, mama mea şi prietenii care mă mai ajută. Daria, fiica cea mică, se implică foarte mult în tot ce ţine de curăţenie şi furajare. Mă bucur că-i plac animalele. Le-a pus la toate nume şi stă de vorbă cu ele. Este nevoie de implicare permanentă în această activitate“, ne povesteşte Neluţu Trandafir.

ANIMALELE, URMĂRITE PRINTR-UN SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO

Toată gospodăria lui Neluţu Trandafir este monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Camerele sunt montate inclusiv în grajdurile animalelor. Imaginile sunt transmise prin intermediul internetului, iar Neluţu Trandafir poate să vadă oricând şi de oriunde ce fac animalele sale: „Am instalat acest sistem să văd când rămân fără mâncare şi apă, atunci când eu sunt plecat de acasă. Am instalat cinci camere, la început, şi acum sunt 12 camere de supraveghere. Văd tot prin intermediul camerelor. Nu am pus camerele de teama hoţilor, ci pentru animale. Sunt montate camere în toată gospodăria, inclusiv interiorul grajdului. Văd inclusiv şi noaptea văd, pentru că are sistem infraroşu. Imaginile rămân stocate timp de patru luni“.

A RENUNŢAT LA SPECTACOLELE LA CARE ERA INVITAT

Pentru a putea avea grijă de animale, Neluţu Trandafir a fost nevoit să renunţe la multe dintre spectacolele la care era chemat să participe. „Nu puteam să mă împart între cariera muzicală şi fermă, aşa că am renunţat să mai particip la toate spectacole. Onorez doar invitaţiile la evenimente, cum ar fi nunţi sau botezuri“, ne povesteşte Neluţu Trandafir.

Accidentul care l-a ţintuit în scaunul cu rotile

La vârsta de 24 ani, pe când lucra ca şofer profesionist şi circula pe ruta Motru - Târgu Jiu la volanul unui autocamion, Neluţu Trandafir a suferit un teribil accident de circulaţie. Ca sa evite impactul cu trei copii aflaţi la săniuş, care i-au apărut brusc în faţă pe şosea, a intrat cu maşina într-un stâlp electric de înaltă tensiune, care i-a fracturat coloana vertebrală. A urmat aproape un an de tratamente şi şedinţe de recuperare prin spitalele din Craiova, Bucureşti, Târgu Jiu şi Arad, dar verdictul medicilor a fost crunt: îşi va petrece restul vieţii în scaunul cu rotile. Înainte de accident, Neluţu Trandafir colabora cu Ansamblul „Doina Gorjului“. Nu a renunţat la cântat nici după ce a ajuns ţintuit în scaunul cu rotile.