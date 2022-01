Gest umanitar rar. Familie din Gorj sinistrată într-un incendiu s-a întors în casa reconstruită de localnici

Un hambar a fost transformat într-o locuinţă frumoasă, care a fost sfinţită sâmbătă, 22 ianuarie 2022, de preotul din localitate.

Petre Tudora, consilier local, a luat iniţiativa şi, alături de câţiva localnici, a reuşit să transforme un fost hambar în locuinţă cu trei camere şi bucătărie. În plus, toată casa este mobilată şi dotată cu tot ce este necesare.

Eugenia şi fiul au venit în urmă cu două zile şi au rămas fără cuvinte atunci când au văzut noua casă, pentru că aceasta este cu mult mai frumoasă decât cea care a ars. Voluntarii le-au umplut chiar şi cămara cu mâncare şi conserve.

„Am luat decizia de construire a locuinţei după ce am văzut apelul făcut de Relu Mărgineanu, vecin cu familia. Eu sunt din satul învecinat, Groşerea. Am venit şi am văzut despre ce este vorba. Erau abandonaţi în marginea drumului de autorităţi, pentru că nimeni nu a venit să-i întrebe dacă au nevoie de ceva, ceea ce este inacceptabil. Am decis să amenajăm o casă cu două camere, dar, la final, am construit trei camere.

Le mulţumim tuturor cetăţenilor care au sărit în ajutor şi au contribuit financiar, cu materiale sau cu mâna de lucru. Am avut o problemă cu forţa de muncă, pentru că nu am găsit. Acţiunea a fost coordonată de mine. Primăria nu s-a implicat în niciun fel, motivul fiind acela că nu au domiciliul în comun, ci la Târgu Jiu“, a mai precizat Petre Tudora.

Foto: Alin Ion



Mai mult decât atât, localnicii s-au mobilizat şi au umplut cămara familiei Jianu cu conserve şi alimente.

„Nu ne aşteptam la aşa ceva“

Eugenia Jianu şi fiul său, Virgil, au fost deosebit de emoţionaţi atunci când s-au întors acasă. Cei doi au plâns când au văzut noua casă. „Nu am cuvinte să le mulţumesc celor care au muncit şi au contribuit pentru a face această casă. Nu ne aşteptam la aşa ceva, să venim într-o casă nouă şi aşa de frumoasă. Ne place foarte mult. Este nemaipomenită“, a mărturisit femeia.

Foto: Alin Ion

O fotografie religioasă nu a ars în mod miraculos

Eugenia Jianu şi fiul său, fost pictor bisericesc, care suferă de o afecţiune psihică, au reuşit să se salveze în ultimul moment greu din incendiul care le-a distrus locuinţa în luna decembrie. Virgil a suferit un atac de panică şi rămăsese în locuinţă. Un vecin a intrat înăuntru şi a reuşit să-l scoată afară.

În mod miraculos, o fotografie religioasă de pe o bucată de hârtie nu ars în incendiu. Doar marginile sunt puţin arse. „Am găsit-o printre bârne. Am rămas uimit când am văzut că nu era ars“, spune Petre Tudora.

Foto: Alin Ion

„În sufletul nostru este o mare satisfacţie“

Relu Mărgineanu, vecinul familiei Jianu, a transmis că toţi cei care au participat la acţiunea umanitară au sufletele mulţumite de ceea ce au realizat: „Nu se compară casa pe care am reuşit să o amenajăm cu cea veche. Aici au toate condiţiile. În sufletul nostru este o mare satisfacţie că am putut să ajutăm aceşti oameni. S-a văzut cât de bucuroşi au fost, în lacrimile lor, atunci când au venit şi au văzut casa prima dată“

Mărgineanu spune că focul s-a aprins din cauza unui material inflamabil care se afla lângă sobă: „Aveau un godin din tablă şi probabil că în apropiere se afla un materiale uşor inflamabil şi astfel s-a aprins focul. Casa fiind din lemn, incendiul s-a extins cu repeziciune“

Foto: Alin Ion

