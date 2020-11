Gest de mare omenie a unui taximetrist din Târgu Jiu VIDEO

Taximetristul a oprit la o trecere de pietoni, pentru a acorda prioritate unei bătrâne, care se deplasa cu dificultate, cu ajutorul unui baston, din cauza unor probleme de sănătate. Acesta a coborât din maşinp şi a ajutat-o pe femeie să treacă stradă.

Întâmplarea a fost filmată de un participant la trafic, care a postat videoclipul a fost postat pe Facebook cu următorul mesaj: „Just to add to «Humanity’s not dead» series“.

VIDEO