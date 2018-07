FOTO Asistenta medicală care confecţionează încălţăminte şi costume de baie croşetate. „Am comenzi destule pe care nu pot să le onorez“

Constanţa Ţucan (43 ani), din oraşul Rovinari, judeţul Gorj, le-a vândut, la început produsele, prietenilor, care au fost primii săi clienţi: „Momentan clienţii mei sunt prietenii şi rudele mele. Mă gândesc pe viitor la o afacere pe care încerc să o promovez on-line“. Constanţa Ţucan nu duce lipsă de clienţi. Gorjeanca se gândeşte chiar să-şi deschidă un atelier de creaţie.

La o pereche de încălţăminte unicat munceşte timp de mai multe zile: „Lucrez între trei şi cinci zile, depinde de mărime şi de modelul cerut. Pentru mine nu este foarte greu să realizez o pereche de încălţăminte, deoarece fac asta din pasiune“.

îşi promovează, deocamdată, produsele doar în mediul online. „Diferenţa dintre un produs făcut într-o fabrică, în serie, şi acestea realizate manual este că orice persoană poate să comande dinainte modelul pe care şi-l doreşte, dar şi culoarea. De asemenea, fiecare client poate să stabilească singur culorile sau combinaţiile coloristice pe care le doreşte. Pot să personalizez încălţămintea în funcţie de gustul fiecăruia. Toate perechile de încălţămintea sunt unicat“, ne-a povestit Constanţa Ţucan.

Gorjeanca a început de curând să realizeze şi costume de baie croşetate. Primul costum de baie de acest fel l-a realizat pentru ea.

Constanţa vrea să realizeze şi alte produse de sezon. „Lucrez la o serie de modele de săndăluţe pentru vară. Sunt primele perechi pe care le fac şi mereu începutul este puţin mai dificil. Vor fi foarte lejere şi uşor de întreţinut“, ne explică femeia.

A învăţat să croşeteze de la mama sa

Constanţa ne mărturiseşte că a învăţat să croşeteze de la mama sa, dar din copilărie a avut o înclinaţie pentru lucrul manual: „Am aceasta pasiune din copilărie. Întotdeauna am fost atrasa de partea artistică. Sunt o persoană creativă. Am învăţat să lucrez de la mama. Am croşetat şi am tricotat tot felul de produse, de la pulovere până la căciuliţe“.

Gorjeanca şi-a dorit mereu să poarte veşminte şi încălţăminte care să o reprezinte şi tocmai din această dorinţă a început să îşi conceapă propriile produse, după prietenii şi rudele au început să se manifeste interes faţă de lucrurile deosebite pe care le realizase şi pe care le purta cu mândrie. „Am început să lucrez din dorinţa de a avea produse de calitate, unice şi care să-mi reprezinte personalitatea. Prima pereche am făcut-o pentru mine şi de aici a pornit cererea. Am realizat întâi pentru cei din familie, apoi pentru prietenii apropiaţi. Lucrez de la produse pentru copii şi damă şi până la cele pentru bărbaţi“.