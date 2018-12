Finul secretarului general al Guvernului, condamnat la închisoare pentru cumpărare de influenţă

Sentinţa a fost luată de către Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în dosarul privind pe fostul şef al ANRE, Olosz Gergely, condamnat la trei ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Bîrcină a fost găsit vinovat pentru infracţiunea de cumpărare de influenţă.

Instanţa supremă a dispus confiscarea de la Olosz Gergely a sumelor de 384.000 euro şi 400.000 lei. Ion Bîrcină mai este judecat într-un dosar alături de naşul său Toni Greblă.

Conform DNA, Olosz Gergely a primit diverse sume de bani de la Bîrcină, Ion, Iliescu Costin şi Stan Cătălin. „În perioada mai 2010 – 29 septembrie 2010, inculpatul Olosz Gergely, deputat în Parlamentul României şi fost preşedinte al ANRE, a pretins, pentru sine şi pentru altul, de la inculpaţii Bîrcină Ion, Iliescu Costin şi Stan Cătălin, suma de 516.000 euro, disimulată într-un contract de consultanţă între SC POWER PLUS SRL (firmă controlată de grupul Bîrcină) şi o altă societate comercială tip off shore. Din suma pretinsă, POWER PLUS SRL a transferat în conturile acestui off shore suma totală de 384.000 euro pe baza unor dispoziţii de plată întocmite în fals de inculpatul Stan Cătălin. De asemenea, în perioada septembrie – noiembrie 2010, inculpatul Olosz Gergely a pretins de la aceleaşi persoane şi a primit pentru sine, direct, suma de 400.000 lei”. Banii au fost pretinşi pentru facilitarea unor contracte.

Costin Iliescu şi Cătălin Stan au primit pedepse cu suspendarea executării.





