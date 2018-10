Femeia de serviciu care i-a făcut pedichiura directorului din Primăria Târgu-Jiu a ajuns la spital. „Joacă teatru. Sunt sabotat“

Marian Rotaru s-a întors astăzi de la cursurile cursurile pe care le-a susţinut la Bucureşti şi a avut o discuţie mai aprinsă cu acestea. Celor două femei le-a venit rău şi a fost chemată ambulanţa. Acestea sunt la UPU şi primesc îngrijiri medicale.

Femeia de serviciu a recunoscut că a avut mai multe conflicte cu Marian Rotaru şi că a mai ajuns la spital.

Marian Rotaru spune că nu s-a certat cu cele două, doar că le-a transmis anumite anumite probleme pe care le-a constatat:

„Nu m-am certat cu nimeni. Joacă teatru. Doar i-am spus juristei că nu a făcut bine anumite documente, iar pe femeia de serviciu am întâlnit-o pe hol şi nu avea treabă. I-am spus că dacă nu are de lucru să ceară. Eu am plecat, apoi, la parcări şi am aflat că li s-a făcut rău. Sunt consiliate de anumite persoane, care mă sabotează. Acestea le-au dus şi la spital. Sunt camere de luat vederi şi se poate vedea că nu m-am răstit la ele. Am discutat cu femeia de serviciu să meargă în parcarea de la Piaţa Centrală să adune gunoaiele de acolo, pentru că plătim sume foarte mari la Edilitara, pentru curăţenie, şi au început să apară problemele“.