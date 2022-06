Familia de români care şi-a deschis o pizzerie într-un oraş turistic din Norvegia. „Dacă te integrezi, eşti respectat ca orice alt norvegian“

Valentin colaborase mai mult timp cu o organizaţie din Norvegia, care a desfăşurat diferite programe pentru ajutorarea romilor care trăiesc în această ţară, înainte de a lua decizia de a se stabili în această ţară. El era cumva un fel de „curea de transmisie“ între autorităţi şi comunitatea romilor din Norvegia.





„Am decis să ne stabilim în Norvegia şi să-i oferim o altă viaţă copilului nostru. Am ajuns împreună cu soţia mea, la începutul pandemiei, în februrarie 2020. Am venit la liderul organizaţiei pentru care am fost voluntari. I-am spus că ne dorim să începem o nouă viaţă în Norvegia, mai ales că avem şi o fetiţă mică. Am beneficiat de suportul lor. Ne-au găsit o locuinţă cu chirie în care să stăm şi chiar şi joburi. Încet-încet am reuşit să ne deschidem propria afacere. Este vorba de o pizzerie, care are succes. Un prieten norvegian a investit în această pizzerie şi noi am reuşit să-i returnăm toţi banii astfel că a rămas a noastră. Lucrăm doar noi, în familie. Nu avem alţi angajaţi“, povesteşte Valentin pentru „Adevărul“.

100 de pizza pe zi

Foto: Arhivă personală

Cei doi români au ajuns să vândă 100 de pizza pe zi. „Suntem într-o zonă unde vin foarte mulţi turişti. Am început cu zece pizza pe zi şi am ajuns să vindem 100 de pizza. Cea mai apreciată pizza este peperoni, cu salam picant italian. Se vinde cel mai bine. Oraşul este la malul mării şi vin mulţi turişti din Norvegia, Germana şi ţările de pe lângă“, spune Valentin.

„Ne bucurăm că am reuşit să ne facem cunoscuţi prin munca noastră“

Foto: Arhivă personală

Soţii Negrea au reuşit să înveţe limba norvegiană, care este destul de dificilă, şi s-au integrat în comunitate. „Am reuşit să învăţăm limba. Zi de zi vorbind aceeaşi limbă e mai uşor ca să o învăţăm. Ne bucurăm că am reuşit să ne facem cunoscuţi prin munca noastră. Dacă mergem la o cafenea, suntem salutaţi de oameni. Dacă eşti un om serios, familist, muncitor şi te integrezi, eşti respectat ca orice alt norvegian“, explică Ştefania.

Povestea soţilor Negrea a fost publicată şi într-un ziar local.

O pizza costă 90 de lei

Traiul este mult mai scump în Norvegia. O pizza este vândută cu 90 lei în bani româneşti. „Viaţa este foarte scumpă în Norvegia, dar, dacă te integrezi, lucrurile sunt mai uşoare. O pizza costă în jur de 90 de lei. La ingrediente plătim cam cu 10 la sută mai mult decât în România. Sunt multe taxe care trebuie plătite. Un salariu mediu este de 3.000 de euro, dar un pachet de ţigări costă 75 de lei, o bere la halbă este 50 de lei, iar un kilogram de cartofi costă 10 lei“, spune Valentin.

Organizaţia cu care a colaborat Valentin a construit o piaţă de produse second hand în oraşul Târgu Cărbuneşti, din judeţul Gorj şi va mai finanţa realizarea unui teren de sport.

Vă recomandăm să citiţi şi