Fabrică de procesare a cărnii de vânat în judeţul Gorj. Investiţia se ridică la un milion de euro

Omul de afaceri Ion Iordache (foto jos) spune că investiţia va demara până la sfârşitul acestui an. Fabrica va fi construită pe raza comunei Borăscu, acolo unde Iordache deţine un complex vânătoresc. În prezent, proiectul se află în faza obţinerii avizelor necesare.

Ion Iordache spune că mai trebuie obţinută autorizaţia de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, după care investiţia va începe: „Societatea Comercială Greenadel are în obiectul de activitate şi creşterea de animale sălbatice, printre altele. Avem trei crescătorii de vânat şi complex de vânătoare. Ca să valorificăm carnea pe care o producem acolo, ne-am gândit să facem o unitate de procesare a cărnii de vânat pentru care aşteptăm acum ultimul aviz şi o să începem construcţia acesteia. Am luat avizele de la DSV, DSP şi suntem în ultimă fază cu cel de la APM. Până la sfârşitul anului o să începem să facem construcţia”, a declarat Ion Iordache.

20 de angajaţi vor lucra în noua fabrică

În inedita fabrică vor lucra aproximativ 20 de persoane, iar investiţia se va ridica la aproximativ un milion de euro.

„Investiţia se ridică la circa un milion de euro. Avem un număr de 20 de locuri de muncă pentru făbricuţa noastră“,

a mai precizat omul de afaceri.

Materia primă va proveni din crescătoriile de animale sălbatice care se află atât pe raza comunei Borăscu, cât şi pe cea a localităţii Turceni, unde trăiesc 1.200 de mistreţi, 150 de cerbi carpatini, 200 de cerbi lopătari şi aproximativ 150 de mufloni. „Ideea a fost să avem desfacere la carnea pe care o producem noi. În funcţie de câte comenzi vom avea şi cum vor fi primite produsele pe piaţă putem să ne gândim să luăm carne din altă parte. Vrem să ne facem un brand pe care să-l întărim treptat. Ne dorim să facem produse foarte bune. Animalele sunt hrănite doar cu produse bio. Avem autorizaţie pentru trei crescătorii: una de mufloni, alta de cerb, iar cealaltă de mistreţ. Suprafaţa pentru fiecare este de 50 de hectare şi acolo avem matca, unde animalele se înmulţesc, fac pui şi cresc până la o anumită vârstă, după care sunt transferate în zona de creştere, care se cheamă Complexul de Vânătoare Turceni. Nu vrem să facem o creştere intensivă. Animalele trebuie să crească aproape ca în mediul lor natural. Suprafaţa totală pe care vom creşte animale va fi de aproximativ 1.000 de hectare. Animalele trăiesc într-un mediu sălbatic. Perimetrul la suprafaţa pe care o avem împrejmuită este de 25 de kilometri. De câţiva ani urmărim modul în care pot să se dezvolte animalele în funcţie de suprafaţă. Terenurile noastre sunt productive, iar din vegetaţia pe care o avem producem hrană sănătoasă pentru animale. Pentru mine, acest proiect este o provocare şi îmi doresc să fie un model, pentru că piaţa este foarte mare. Există o cerere foarte mare, mai ales în străinătate“, a mai precizat omul de afaceri.

Unele preparate vor fi mixte pentru că fabrica va putea să proceseze inclusiv carnea de pui, vită sau porc. Produsele vor fi vândute în România, dar şi în ţările europene. Ion Iordache susţine că: „Noi putem să producem foarte ieftin această carne, pentru că avem aceste terenuri, care nu sunt puse în valoare. Vom produce salam, cârnaţi, pastramă, mititei, carne pentru grătar şi tot ce înseamnă produse din carne. Nu cred că vor fi cu mult mai scumpe faţă de carnea obişnuită, pentru că nu avem costuri de producţie mari. De trei ani creştem animalele şi ştim exact ce înseamnă cheltuielile pentru producerea unei astfel de cărni. Diferenţa este de calitate, pentru că am constatat situaţii în care intră pe fluxul de producţie un kilogram de carne şi iasă la capătul liniei 1,3 kg de produs, ceea ce este inadmisibil. Normalitatea este să pui un kilogram de carne şi să scoţi 800 de grame de produs“, a spus omul de afaceri.

Acesta a vizitat mai multe fabrici înainte de a începe proiectul din Gorj: „Mai sunt fabrici de acest fel din ţară. Eu am fost la Odorheiul Secuiesc şi am văzut o astfel de fabrică. Am mai vizitat astfel de unităţi în Ungaria, Germania şi Austria. Am văzut şi produsele pe care le fac şi, apoi, am gândit acest proiect cu toate fluxurile de lucru şi posibilitatea de a face toate produsele din carne. Prima serie de produse vor fi către persoane cunoscute şi colaboratori, pentru a avea un feedback“.

Fabrica va fi dată în folosinţă în primăvara anului viitor.