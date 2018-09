Eveniment important la un liceu din Gorj: a doua absolventă din istoria şcolii a reuşit să promoveze Bacalaureatul

Liceul Tehnologic Turburea a fost înfiinţat în anul 2013, iar, anul trecut, prima generaţie de absolvenţi au susţinut examenul de Bacalaureat. Doar o singură candidată a reuşit să promoveze. În acest an, în sesiunea din toamnă, Diana Drăgoescu este cea de-a doua absolventă a liceului care a reuşit să obţină diploma de Bacalaureat. Singura probă la care nu a reuşit să obţină notă de trecere a fost la matematică. În timpul vacanţei, Diana s-a pregătit cu sora ei mai mare, masterandă la o facultate din Timişoara, şi, în final, a reuşit să promoveze.

„Am picat prima dată la matematică i am dat a doua oară. Am învăţat în timpul vacanţei mai mult. Am făcut pregătire şi m-a ajutat şi sora mea“,