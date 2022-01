Drumul plin de gropi către un obiectiv turistic din Gorj, reparat de un antreprenor şi de câţiva localnici | VIDEO

„Căsuţa răsturnată“ din satul Ponoare a devenit un obiectiv turistic care atrage numeroşi turişti. Alex Ducu a reuşit să construiască această casă ciudată după ce a văzut în Turcia o locuinţă de acest fel, care îi atrăgea ca un magnet pe vizitatori.

Turiştii care au venit la „Căsuţa răsturnată“ s-au plâns de faptul că drumul este plin de gropi, iar tânărul antreprenor a apelat la Primăria localităţii Bumbeşti Piţic.

„În urma mai multor cereri de la turiştii care ne-au călcat pragul pe data de 1-2 ianuarie, referitor la drumul de acces care pleacă de la căsuţa răsturnată până la pădurea colorată, care, în urma ploilor şi a topirii zăpezii, pe ambele părţi ale drumului au apărut gropi şi de 25-30 cm, având în vedere faptul că drumul, în acea, zona are o lăţime foarte mică şi era aproape imposibilă trecerea a două turisme unul pe lângă celălalt, în data de 3 ianuarie m-am simţit nevoit să sun la primărie şi să cer ajutor pentru remedierea acestei probleme, în jurul orei 8.00“, a povestit Alex Ducu, pe pagina sa de Facebook.





„Nu ar mai exista nicio groapă în comună“

Alex Ducu nu a mai aşteptat intervenţia lucrătorilor primăriei şi a reparat drumul cu sprijinul unor localnici.





„La ora 9,00, responsabilii primăriei au venit şi ne-au spus că se vor ocupa şi de drumul nostru în cel mai scurt timp, doar că mai au o problemă de rezolvat la Cârligei, după care vor lua măsurile necesare în ceea ce priveşte drumul nostru. Eu m-am simţit nevoit să sun 2-3 persoane din sat, pentru a împrăştia noi materialul în mod voluntar (consider că dacă fiecare cetăţean ar lua acest lucru drept exemplu, nu ar mai exista nicio groapă în comună). Specific că pentru remedierea problemei a fost nevoie de câteva camionete de material, iar cei care cunosc situaţia vor putea observa cu lejeritate, o schimbare în bine în ceea ce priveşte drumul, nefiind vorba de însuşirea materialului în scopuri proprii cum s-a speculat. Voluntarii Robert, doamna Vladu, Sopanda, Lutan Ionuţ, Dan, Romica Mazilu“, a mai transmis Alex.



„Căsuţa răsturnată“ construită cu bani obţinuţi în străinătate

„Căsuţa răsturnată“ a fost construită în anul 2020. Construcţia cântăreşte aproximativ cinci tone şi este realizată pe structură de fier. „Mi-a venit această idee, pentru că în România nu există aşa ceva. Am construit-o în pandemie, într-o lună şi jumătate. Este construită pe structură metalică şi din lemn uşor. Am construit-o de jos în sus. Este foarte bine acorată, chiar dacă este cu susul în jos. Are o greutate de aproximativ cinci tone“, a precizat Alex.



Investiţia iniţială s-a ridicat la aproximativ 12.000 de euro. Alex a muncit în străinătate pentru a face rost de banii necesari.





Ideea tânărului a avut succes. În vara anului trecut, chiar şi 100 de vizitatori au venit într-o singură zi să vadă năstruşnica locuinţă. Taxa de vizitare este de 15 lei, iar copiii cu vârste între 3 şi 10 ani plătesc doar zece lei.

Vă recomandăm să citiţi şi