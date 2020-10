Directorul Apelor din Gorj, prins de inspectorii ITM cu angajaţi care munceau la pensiunea sa din staţiunea Rânca

„Şapte persoane, fără forme legale de angajare, au fost depistate, ieri, 05.10.2020, prestând activitate pentru un angajator persoană fizică la construirea unei pensiuni din Staţiunea Rânca, în timpul unui control inopinat efectuat de către inspectorii de muncă, cu sprijinul Plutonului de Jandarmi Novaci. Controlul a fost definitivat astăzi la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, angajatorul fiind sancţionat cu o amendă în valoare de 140.000 de lei, conform articolului 260, alineatul 1, litera e, din Legea 53/2003, Codul Muncii: «primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată”, la care se adaugă o altă amendă în cuantum de 4.000 de lei pentru nepurtarea de către muncitori a echipamentului individual de protecţie. De altfel, angajatorul a mai fost sancţionat cu un avertisment pentru lipsa instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă“, se arată într-un comunicat de presă al ITM Gorj.

„Eu nu câştig banii ăştia la Ape toată viaţa“

Alexandru Buduran, directorul SGA Gorj, a spus că salariaţii au venit să-l ajute la curăţenie de bunăvoie, pentru că se aflau în zonă la o altă lucrare şi că se aflau în concediu în ziua respectivă: „Este o exagerare. Oamenii erau în concediu. Era o lucrare la cabana noastră de la Rânca, cea a Apelor Române. Oamenii lucrează de două săptămâni acolo. Am vorbit cu o parte din ei ca de comun acord să mă ajute la curăţenia pe lângă cabană, dacă tot sunt în zonă. Nu am prejudiciat cu nimic unitatea. Este o răzbunare politică. Am crezut că s-a terminat campania electorală. Pentru ca în ziua respectivă să nu am probleme, şi-au luat concedii“.

Directorul de la Ape spune că amenda primită este foarte mare şi că nu poate să o achite. El spune că pentur construcţia pensiunii a făcut un împrumut, iar lucrările au început de anul trecut, când nu deţinea funcţia de director: „Am primit o amendă de 1,4 miliarde pentru muncă la negru. O s-o contest. Nu ştiam că între persoane fizice trebuie contract de muncă , mai ales pentru genul acesta de activităţi. Am prezentat contractul cu care am făcut cabana, cu o firmă. Erau nişte lemne care trebuiau băgate în cabană. Erau nişte chestiuni normale, fireşti. Amenda este imensă. Eu nu câştig banii ăştia la Ape toată viaţa. Pensiunea este în lucru. Este a mea şi a familiei. Eu am făcut credit de 100.000 de lei pe 25 de ani ca să construiesc pensiunea. Am făcut pensiunea cu bani munciţi. Nu este gata. Mai este de lucru la pensiune“.