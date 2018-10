Director din Primăria Târgu Jiu fotografiat în timp ce femeia de serviciu îi făcea pedichiura. „Aveam piciorul luxat şi mi se lega o faşă“

Cea care se ocupă de unghiile şefului este o femeie de serviciu din unitate. „Voi cere o nota explicativă. Nu e o imagine care face cinste nici Direcţiei, nici Primăriei municipiului Târgu Jiu“, a spus Marcel Romanescu, primarul oraşului, despre această fotografie, publicată şi pe site-ul Scandaldegorj.ro.

Marian Rotaru, fost primar PSD al comunei Leleşti, a explicat că fotografia este făcută în urmă cu doi ani, imediat după ce a preluat conducerea Direcţiei de Patrimoniu, şi că nu este vorba de pedichiură, ci de bandajarea piciorului, la care suferise o luxaţie.

„Am o gută de 7-8 ani de zile şi de asta stau cu piciorul în apă. În plus, atunci am avut o luxaţie la piciorul drept. Am fost la urgenţe şi mi s-a spus să ţin gheaţă cu faşă elastică. Mi-a pus soţia acasă, când am plecat la serviciu, dar gheaţa s-a topit şi am rugat-o pe femeia de serviciu să-mi lege o altă faşă. Pe masă nu este ojă, ci o sticluţă cu ulei. Am acte medicale care îmi dovedesc spusele“.