Deszăpezirea celei mai înalte şosele din România s-a încheiat. Când se deschide circulaţia pe Transalpina VIDEO

„Am constatat astăzi că lucrările de deszăpezire şi de montare a tuturor elementelor de siguranţă au fost duse la îndeplinire. În plus, se lucrează la reabilitarea părţii carosabile în zona Rânca. Am fost însoţit de reprezentanţi de la Secţia Drumurilor Naţionale Târgu Jiu şi de la Aparegio, pentru că am cerut ca „gurile“ de canalizare să fie aduse la cotă, pentru a nu exista un disconfort pentru turişti“, a transmis prefectul de Gorj.





„Poate să reprezinte unul dintre motoarele de dezvoltare ale economiei judeţului“

Corneliu Răducan consideră că Transalpina reprezintă una dintre principalele atracţii turistice ale judeţului Gorj.





„Transalpina sau Drumul Regelui, cum mai este denumită cea mai înaltă şosea din România, are un potenţial turistic imens şi poate să reprezinte unul dintre motoarele de dezvoltare ale economiei judeţului, dacă ştim să valorificăm acest dar pe care îl avem. Din acest motiv am militat pentru redeschiderea cât mai repede cu putinţă a circulaţiei pe toată lungimea acestui drum, care le oferă vizitatorilor peisaje splendide şi unice“, spune acesta.

Drumul va fi inspectat de o comisie tehnică

O comisie tehnică formată din reprezentanţii de la mai multe instituţii vor merge mâine pe Transalpina pentru a verifica starea drumului, după care va decide când se va relua circulaţia.





„Aşteptăm aprobarea finală din partea comisiei de specialitate pentru redeschiderea circulaţiei în totalitate pe Transalpina“, a transmis prefectul într-o postare pe pagina sa de Facebook“, a mai menţionat prefectul.

Cristi Tudor, responsabilul cu comunicarea al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, a transmis că se vor stabili condiţiile în care se va circula pe cel mai înalt drum din ţară: „Comisia se va întruni şi va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru reluarea circulaţiei pe toată lungimea drumului şi modul în care se va circula“.

În anii trecuţi s-a stabilit o restricţie de tonaj şi o viteză maximă de 30 km/oră.

Atracţiile de pe Transalpina

Transalpina are o lungime totală de aproximativ 150 de kilometri. Porneşte din localitatea Bengeşti Ciocadia şi străbate trei judeţe: Gorj, Vâlcea şi Alba. Peisajele sunt spectaculoase. Cel mai înalt punct este în Pasul Urdele, unde şoseaua atinge cota de 2.145 de metri, depăşind cu peste 100 de metri Transfăgărăşanul. Transalpina se termină în localitatea Sebeş, din judeţul Alba.

Punctele de atracţie sunt Rânca, pasul Urdele, care este inscripţionat pe o pancartă, stâna Ştefanu, unde se poate degusta celebrul „tocan de oaie“, care a primit şi atestat de produs tradiţional, barajul Oaşa (amenajat pe râul Sebeş) şi barajul Tău.



