Descoperire neaşteptată făcută de doi şoferi români de TIR: „Nu ne-a venit să credem ce am găsit în remorci!”

Descoperire neaşteptată făcută de doi şoferi români de camion. Ionuţ Bunica (27 de ani) şi Vasile Trocan (28 de ani), ambii angajaţi ca şoferi la o firmă de transport din judeţul Gorj, făceau săptămâna trecută o cursă către Anglia, prilej cu care, la un moment dat, li s-a părut că n-ar fi ceva în regulă cu încărcătura pe care o transportau.

Menţionăm că, potrivit uzanţelor, şoferii primesc camioanele sigilate şi nu au voie, decât în situaţii extreme, să rupă sigiliile şi să deschidă uşile remorcilor unde se află marfa.

Joi dimineaţa, la graniţa dintre Luxembourg şi Belgia, cei doi au făcut o pauză. Când s-au întors la tirurile care erau parcate alăturat, şoferii gorjeni au constatat că s-a umblat la uşile remorcilor.

Conform procedurilor standard, aceştia au verificat imediat interiorul şi au constatat că în una dintre maşini, ascunşi printre mărfuri, se aflau cinci pasageri clandestini, iar în cealaltă se aflau alţi şapte.

Toţi cei 12 migranţi au spus că îşi doreau să ajungă în Anglia, unde nu avea acces pe cale legală deoarece nu aveau nici paşapoarte şi nici vize.