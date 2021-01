Depozitul ecologic de gunoi din Târgu Jiu riscă să fie închis. Cetăţenii nu mai pot să suporte mirosul pestilenţial

Prefectul judeţului Gorj, Cosmin Pistol, a spus într-o emisiune de la postul IMPACT TV că s-a pornit cu stângul, chiar din autorizaţia de mediu care a fost emisă, pentru că s-a permis aducerea deşeurilor din alte judeţe.

„S-a pornit greşit cu autorizaţia de mediu din zona Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Din punctul meu de vedere şi al Corpului de Control al Prefectului, autorizaţia a fost mult prea permisivă cu acest depozit ecologic. Autorizaţia respectivă trebuia să prevadă de unde se aduce gunoiul. Avem bune practici în acest scop în alte judeţ, unde se menţionează de unde se aduce gunoiul. Am făcut verificări şi se menţionează acest lucru în raportul de control. La momentul respectiv nu s-a întâmplat acest lucru. Ai verificat autorizarea primei celule şi nu ai văzut acest lucru? Ai verificat autorizarea celei de a doua celule. Nu aui văzut lucrul acesta? Unde vrei să ajungă. Există o posibilitate şi am pus-o pe tapet pentru cele două instituţii: suspendarea activităţii, pentru că amenzi s-au dat“, a afirmat Pistol.

„Trebuia să aibă o instalaţie de ardere a gazelor“

Prefectul a mai precizat că era nevoie ca depozitul să fie dotat chiar de la început cu o instalaţie de ardere a gazelor, pentru ca acestea să nu se mai răspândească în atmosferă.

În urma controalelor efectuate, în Planul de Măsuri s-a impus operatorului să se doteze cu o instalaţie de acest fel: „Suspendarea activităţii este una dintre măsuri care poate fi luată. Am evitat pentru că este pandemie şi asta înseamnă să umpli oraşul de gunoaie. Sper să nu ajungem acolo. Deocamdată, acel operator nu a înţeles nimic. Trebuia să facă nişte investiţii încă de la început de când a primit autorizaţia. Trebuia să aibă o instalaţie de ardere a gazelor. A venit un control de la Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu şi una din măsuri a fost realizarea acestei instalaţii. Pot cere o păsuire, dar ea trebuie făcută. În planul de măsuri, investiţia trebuie realizată până la sfârşitul lunii ianuarie, dar nu cred că se va întâmpla acest lucru pentru că este o investiţie laborioasă şi, în plus, nu am informaţii că a fost demarată investiţia“.

Cosmin Pistol a realtat că toată ziua au mirosit hainele pe care le purta, după ce a fost la groapade gunoi.

„Am avut hainele îmbibate cu miros După o oră de stat acolo, lângă staţia de epurare, toată ziua am avut hainele îmbibate de miros, ca să vă daţi seama despre ce este vorba şi ceea ce trăiesc oamenii de acolo. Mirosul a ajuns până centrul oraşului. Am ajuns la locul de muncă şi aşa am sesizat“.

Polaris a contestat notificarea de la APM

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj a anunţat că a contestat în instanţa de judecată notificarea pe care instituţia a trimis-o: „APM Gorj a transmis în data de 07.12.2020, către POLARIS MEDIU SRL, Notificarea prealabilă Nr. 9283 , ca urmare a adresei nr. 9716/03.12.2020 a Gărzii Naţionale de Mediu, prin care instituţia noastră a fost înştiinţată cu privire la constatarea neîndeplinirii de către agentul economic a măsurilor din Autorizaţia Integrată de Mediu (AIM). Prin Notificarea prealabilă transmisă, APM Gorj a solicitat operatorului economic îndeplinirea în termen de maxim 60 de zile a măsurilor impuse de Garda Naţionala de Mediu. SC POLARIS MEDIU a cerut în instanţă suspendarea Notificării prealabile emisă de către APM Gorj. Următorul termen de judecată este programat la data de 29.01.2021, la Tribunalul Gorj. Termenul limită pentru îndeplinirea măsurilor impuse de către APM Gorj prin Notificarea prealabilă, îl reprezintă data de 06.02.2021“, se arată într-un comunicat de presă.

Consiliul Judeţean Gorj a convocat pentru mâine o şedinţă de lucru cu toate instituţiile cu competenţe în domeniu cu privire la problema funcţionării Depozitului ecologic din Târgu Jiu,

