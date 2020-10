Deficit de 10 milioane de lei la Primăria Târgu Jiu din cauza pandemiei COVID-19. „Suntem storşi de acest război“

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a spus că problemele financiare cu care se confruntă instituţia au fost cauzate de reducerea taxelor şi impozitelor de la agenţii economici, dar şi de cheltuielile care au fost suportate pentru a preveni răsptândirea infecţiilor cu SARS-CoV-2.

„Situaţia dificilă cu care se confruntă oamenii de afaceri se reflectă în indicatorii de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Suntem, după şase luni de zile, storşi, şi din punct de vedere al resursei umane, pentru că toţi am intrat în acest război. A mai venit şi competiţia electorală, care ne-a mai stors şi de o altă parte de energie. Efectele bătăliei pe care o ducem de nouă luni de zile la nivelul localităţii nu sunt cuantificate foarte bine. Ceea ce se va întâmpla în anul 2021 va fi afectat de 2020. Sper ca oamenii de afaceri să îşi desfăşoare activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu şi să nu fie afectaţi în aceeaşi măsură în care a fost afectată autoritatea publică locală. Avem un deficit de 10 milioane de lei, adică 100 miliarde de lei vechi, care este foarte mare. Niciodată, autoritatea publică din Târgu Jiu nu a fost pusă într-o astfel de situaţie“.





Anul trecut a existat un excedent bugetar de aproximativ 10 milioane de lei

Primăria municipiului Târgu Jiu a înregistrat, anul trecut, un excedent bugetar de aproximativ 10 milioane de lei, bani care au fost folosiţi pentru dotarea cu utilaje moderne a societăţii Consiliului Local, Edilitara Public S.A.

„Au fost ani buni pentru autoritatea publică din Târgu Jiu, şi 2017, şi 2018, şi 2019. Vă aduceţi aminte la vremea respectivă câtă presiune se punea pe ordonatorul principal de credite că rămâne cu excedent. (...) Eu puteam, de fiecare dată, ca sumele care rămâneau ca excedent să le reportez pe anul următor şi să le folosesc în investiţiile de pe anul următor. Sub presiunea nefirească din anul 2019 am venit cu un aport de capital la Edilitara, ceea ce nu regret, pentru că a putut să se înzestreze cu ceva utilaje de nouă generaţie, dar ce bine mi-ar fi prins excedentul de anul trecut, cei două milioane de euro pe care anul trecut i-am folosit în mod corect pentru investiţii să-i am înregistraţi în bugetul oraşului“, a spus Marcel Romanescu la o emisiune la Gorj Tv.

Edilul şef al municipiului Târgu Jiu speră ca situaţia dificilă din punct de vedere financiar să fie rezolvată printr-o rectificare bugetară să primească banii care lipsesc în buget de la Guvern.

Vă mai recomandăm să citiţi: