Cum s-a scuzat secretarul de stat care a recomandat „să punem Centenarul pe «tricoaiele» noastre“: „Mesajul trebuie văzut dincolo de exprimarea nefericită“

Cosmin Butuza a participat sâmbătă, 4 august, la o conferinţă de presă la Târgu Jiu, în cadrul căreia a vorbit despre incidentul de la Oradea, unde a spus că Marea Unire şi Centenarul reprezintă un motiv de mândrie pentru români şi, de aceea, „Centenarul trebuie pus pe tricoaiele noastre”, în loc de „tricourile noastre”.

„A fost o exprimare nefericită. Cred ca mesajul trebuie văzut dincolo de această exprimare nefericită. În continuare spun că trebuie să ne mândrim că suntem români, trebuie să ne mândrim cu Centenarul. Nimeni nu a observat, nici eu am observat această greşeală, să spunem aşa. Am vorbit şi cu reprezentanţii presei din Oradea, trebuie să ne bazăm pe evenimentele sportive. La Oradea este Campionatul European de Şah, aici (la Târgu-Jiu - n. r.) trebuie să ne bazăm pe Campionatul Naţional de Baschet. Cred că trebuie să vedem dincolo de unele expresii aşa-zis nefericite. Nu face parte din vocabularul meu, nu folosesc niciodată. Dacă vă uitaţi şi pe înregistrare, am pus şi mâna pe microfon şi nu este un cuvânt foarte clar. Îmi cer scuze în primul rând faţă de românii care s-au simţit ofensaţi, îmi cer scuze public faţă de ei pentru această scăpare, să zic gramaticală”, a declarat Butuza.







Butuza a mai spus la Târgu Jiu că-şi doreşte să nu fie ţinut minte în România pentru această gafă.



„Tot timpul port cămaşă. Acum am venit special în tricou, că am ştiut că o să sară presa pe mine. Sper să nu rămână în istoria sportului românesc această greşeală sau eroare gramaticală", a mai spus Butuza.



Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a declarat că cei care îl critică pe Butuza „ştiu foarte bine ce a vrut să spună”. „Eu v-aş ruga să lăsăm la o parte această exprimare nefericită şi să discutăm despre turneul la care am venit. Sunt discuţii pe care le-am avut, sunt discuţii private şi nu aş vrea să menţionez. A fost cel mai probabil o exprimare nefericită. Ştiţi foarte bine ceea ce a vrut să spună, a fost doar o expresie nefericită, nu a fost nicio intenţie de a stâlci un cuvânt, probabil că emoţiile uneori îţi joacă feste”, a spus Ioana Bran.