Cuiburi colorate amplasate în  „Grădina Paradisului” din localitatea Poienari. Proiectul artistic reprezintă un manifest împotriva defrişărilor

Efectul vizual al cuburilor intens colorate este deosebit. Acestea au fost realizat în atelierul artistului plastic Mihai Ţopescu, cel care a gândit întregul concept.

„Am venit cu suportul, am fixat crengile în funcţie de culoare şi volum. Am fost ajutat de colegi, pentru că singur nu puteam să le amplasez“,

a spus artistul Mihai Ţopescu.

Suveniruri pentru turişti

Proiectul ArtLand „Grădina Paradisului” a avut loc în perioada 30 iunie -2 iulie 2017 în Pădurea Dumbrava din satul Poienari al comunei Baia de Fier. Artistul Mihai Ţopescu a conceput totul.

Colţul de pădure de pe marginea Drumului Naţional 67 Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea a devenit un loc vizitat de turişti. Vizitatori au fost încântaţi de noua idee a artistului Mihai Ţopescu. „Este minunat. Am văzut acum şi cuiburile, iar locul începe să devină o expoziţie în aer liber. Este minunat. Au căzut câteva crenguţe colorate de la montarea cuiburilor şi am luat şi eu câteva ca amintire", a spus o turistă.

Manifest împotriva defrişărilor

Proiectul este un manifest cu privire la defrişările abuzive şi, de asemenea, o invitaţie de a redescoperi frumuseţile naturii. „Este o pată de culoare, o zonă spirituală, natura trebuie înţeleasă de fiecare. Aici este un fel de manifest artistic, nu cu lozinci, uite că se poate şi un altfel de manifest! Artistic! Sunt 500-600 de copaci vopsiţi în culori puternice şi în funcţie de cum te mişti în jurul lor descoperi altceva! Un permanent tablou. Mă bucur că a ieşit aşa! Am visat acest proiect şi l-am gândit de câţiva ani. Am făcut foarte multe machete, am crezut în el”, a spus Mihai Ţopescu, la finalizarea proiectului.