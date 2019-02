Consilieri locali din Gorj sechestraţi în sala de şedinţe de zeci de cetăţeni. „Ne-au spus că ne dau drumul doar dacă votăm“

Consilierii locali din comuna Albeni, judeţul Gorj, au trecut, aseară, prin clipe de groază. Aceştia au fost întâmpinaţi de zeci de localnici. „Domnul primr este instigatorul. El i-a chemat şi el i-a dirijat. (...) Erau adunaţi acolo de către domnul primar. Au început huiduielile şi îmbrâncelile chiar de cum am intrat în sala de şedinţe. Am reuşit cu greu să ajung la scaunul meu unde conduceam şedinţa, pentru că am fost preşedinte de şedinţă. Erau puşi pe harţă din start. Am făcut un gram de linişte ca să pot să încep şedinţa şi să anunţ ordinea de zi“, a spus Spiridon Gorlă, consilier local PRU şi preşedintele şedinţei cu scandal de joi seară.





„Ne-au spus că ne dau drumul numai dacă votăm“

Scandalul a început chiar la debutul şedinţei, atunci când primarul le-a cerut consilierilor să introducă pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre. Cum consilierii nu au fost de acord, persoanele care asistau la şedinţă au devenit violente. Consilierii au fost îmbrânciţi şi nu au fost lăsaţi să plece din sală până când nu votează.

„La începutul şedinţei a încercat să introducă pe ordinea de zi nişte proiecte respinse pe nelegalitate de anul trecut. Conflictul a degenarat de la un proiect de hotărâre privind efectuarea unui studiu de fezabilitate, pentru că nu avea prevedere bugetară, care, conform legii, trebuie prevăzută nominal. (...) În momentul în care primarul a pus pe ordinea de zi două proiecte de execuţie bugetară şi însuşirea inventarului fără niciun fel de material, primarul invocând că nu a venit contabila, dar că îl putem dezbate, iar atunci au început să ne huiduiască cei prezenţi şi să ne îmbrâncească. Fiecare consilier aveau în spate câte 4-5 persoane tulburente la spatele lor. (...) Au cerut să votăm ce ne-a cerut primarul. Îi strângeau de guler pe consilierii locali, iar atunci i-am spus domnului secretar că suspendăm şedinţa pe articolul 41-42 din Ordonanţa 35 privind funcţionarea Consiliului Local, pentru injurii şi calomnii. Din momentul acesta, au început brutalităţile. O consilieră a fost trasă de mână şi i-a căzut telefonul. Punctul culminant a fost când ne-au stins luminile. Nu ne-au lăsat să părăsim sala. Am fost sechestraţi şi ne-au spus că ne dau drumul numai dacă votăm. Pe mine un grup mă împingea înapoi, apoi mă lua al doilea. Unii consilieri se gândeau să sară pe geam, dar atunci unul dintre cei care asistau a aprins lumina, pentru că nu intrase poliţia în sală“, a mai povestit consilierul local Spiridon Gorlă.

Au fost huiduţi şi poliţiştii

Consilierii au prevăzu că urma să aibă loc un scandal, în urma unor postă pe reţelele de socializare ale primarului Stan şi au anunţat înainte poliţia. „Am făcut o notificare la Poliţia din Târgu Cărbuneşti să supravegheze şedinţa, pentru că primarul făcuse convocarea lor pe pagina de socializare şi ştiam cine o să vină şi mai ales că era o oră mai târzie şi persoanele tulburente mai erau motivate şi de starea de ebrietate. (...) Au venit doi poliţişti de la Târgu Cărbuneşti, dar au fost şi ei huiduţi. Poliţiştii au văzut că este nevoie de mai multe forţe, după care au venit mai mulţi poliţişti şi jandarmi de la Târgu Jiu. Acesta a fost norocul nostru, pentru că altfel, eram sechestraţi toţi ce 10. Am scăpat de loviri. (...) Nu ne aşteptam la amploarea pe care au luat-o lucrurile. Dacă nu anunţam în prealabil poliţia, noi eram victime sigure. Nu mai ieşeam teferi de acolo. (...) Au venit şi familiile noastre, soţiile, copiii, pentru că au auzit că a fost scandal mare“, a mai relatat consilierul Gorlă.

„A fost o invitaţie la scandal“

Printre localnicii care au făcut se numără beneficiari ai ajutorului social şi chiar persoane care primesc indemnzaţie de handicap. „Fiecare cu interesul lui. De la ajutorul social, câţiva cu dosare de handicap, câţiva cu copii sau nepoţi angajaţi la Primărie. Fiecare avea un anumit interes să sară în sprijinul primarului. Toţi au avut un interes. (...) Primarul a fost acelaşi instigator cum a procedat şi pe pagina sa Faceobook: «Vedeţi că nu vor să voteze». Tot ce a spus a fost o invitaţie la scandal. El i-a chemat pe oameni la şedinţă“, a mai adăugat consilierul local. Acesta spune că, la şedinţele anterioare, şi primarul a avut reacţii violente şi se gândeşte dacă acesta mai este în deplinătatea facultăţilor mintale: „Puneam o întrebare într-o şedinţp şi el arunca cu scaunul. Toate aceste răbufniri violente mă duc cu gândul la o sănătate mintală pe care nu o are“.

„Mă gândesc să plec din această comună“ Un alt consilier local, care s-a şi tăiat la mână, spune că vrea să plece din comună: „Au fost injurii şi obstrucţii. Nu ştiu pe cine i-a adus pe oameni. Sala a fost arhiplină. Oamenii parcă a fost dirijaţi. Au început să huduie. Un coleg i-a spus preşedintelui să suspende şedinţa. Spiritele s-au agitat şi mai tare. Un coleg a reuşit să iasă pe uşă, dar eu nu am mai putut, pentru că am fost oprit. M-a împins şi s-a spart un geam de la uşa de la intrare şi m-am tăiat în geam. Eu am apucat până la urmă să ies. Nu a fost grav. Nu am fost la spital. (...) Oamenii nici nu ştiau pentru ce au venit. (...) Am locuinţă în Albeni, dar mă gândesc să plec din această comună“.

Primarul Ionuţ Stan a refuzat să comenteze cele întâmplate.

Cei implicaţi aseară au fost audiaţi de poliţie. Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, spus că s-a deschis un dosar penal pentru distrugere, lovire şi alte violenţe.

