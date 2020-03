Circulaţia rutieră de pe Defileul Jiului a fost blocată de o avalanşă. Zăpada a avut o înălţime de şapte metri

Evenimentul a avut loc la kilometru 123 de pe Drumul European 79. „Am avut o avalanşă care a blocat complet drumul de pe Defileul Jiul. Zăpada avea înălţime şi de şapte metri lângă versant. Era foarte periculos, pentru că riscam să blocăm toţi participanţii la trafic pe mijlocul Defileului, astfel încât nu puteam să ne desfăşurăm activitate. Din acest motiv, am luat decizia de a opri traficul. Am acţionat cu utilaje şi am reuşit să deschidem circulaţia. Mai apar probleme, dar avem utilaje de mare tonaj, încărcătoare frontale care acţionează când este nevoie“, a precizat Bogdan Chelaru, şeful Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu.

40 de utilaje au acţionat pe drumurile naţionale

Lucrătorii Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu au acţionat cu 40 de utilaje. O atenţie sporită a fost acordată drumurilor din zonele montane. „Am acţionat cu 40 de utilaje de la nivelul Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu. S-a acţionat pe DN 67C, până în staţiunea Rânca. De asemenea, s-a acţionat şi pe DN 67 B în zona montană Godeanu. Utilajele au împrăştiat o cantitate de peste 200 de tone de material antiderapant. Unii participanţi la trafic s-au grăbit şi au înlocuit cauciucurile de iarnă cu cele de vară. Nu au existat autoturisme blocate“, a mai precizat şeful Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu.