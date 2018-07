Cel mai tânăr participant de la Balcaniada de informatică, medaliat cu argint. „Pur şi simplu îmi place şcoala“

Balcaniada de informatică a avut loc în Timişoara şi s-a încheiat în urmă cu o săptămână. Pe lângă ţările din Balcani, la competiţia din acest an au mai fost invitate să participe Italia şi Turkmenistan: în total, la Balcaniadă au fost prezente peste 120 de elevi din 13 ţări.

Giovani, aşa cum îl cunoaşte toată lumea, ne spune că a fost o competiţie echilibrată, cu subiecte dificile:

„Mă aşteptam să obţin un rezultat bun şi o medalie. Chiar dacă a fost prima mea olimpiadă internaţională, consider că aveam destulă experienţă. Competiţia a fost foarte strânsă, fiind o participare numeroasă din mai multe ţări. A fost o experienţă interesantă. A fost o competiţie foarte grea, de asta este şi olimpiadă internaţională. Subiectele, în acest an, au fost făcute şi de români, care sunt foarte buni la informatică. Au fost două zile zile de concurs, iar fiecare probă a durat cinci ore. Au fost trei probleme la fiecare probă. Am avut unele probleme, pentru că am intrat în competiţie cu elevi din ani mai mari“.

Giovani îşi doreşte ca şi anul viitor să se califice la o competiţie internaţională de informatică: „Aş vrea să reuşesc să mă calific din nou în lotul naţional al României şi la o competiţie internaţională“. În acest an, Giovani a reuşit perfomanţa să se califice şi la olimpiada naţionala de informatică. În plus, a terminat clasa a IX-a cu media 10. „„Nu acesta a fost scopul meu. Învăţ şi la alte materi. Pur şi simplu îmi place şcoala“.

Liceanul ne mărturiseşte că în timpul liber cântă la pian.

„Este un tânăr genial“

Eugen Nodea (foto jos) este profesor de informatică la CNTV şi se ocupă de pregătirea lui Giovani. Aceste este, de asemenea, unul dintre profesorii care se ocupă de coordonarea lotului naţional al României de juniori la Informatică.

„Giovani m-a făcut tare mândru, cu atât mai mult cu cât este cel mai tânăr membru al echipei de informatică a României. Este un tânăr genial pe care îl avem şi cu care începem să ne mândrim.

Obţinerea medaliei de argint a fost o fericire pentru mine“, a precizat Eugen Nodea.

România s-a clasat pe primul loc

Lotul României s-a clasat pe primul loc la Balcania de Informatică, o competiţie foarte puternică.

„Datorită valorii acestui concurs, au aderat ţări care nu sunt în spaţiul balcanic. Sunt ţări care au o tradiţie importantă în olimpiada de matematică, iar ţara cu care România se bate an de an la concursurile internaţionale este Bulgaria, care are o şcoală bună de informatică, dublată de o şcoală bună de matematică. Pe mine m-au surprins în acest an grecii şi sârbii, care au fost peste aşteptările mele. Asta înseamnă că ţările din jurul nostru evoluează şi investesc mult“, a precizat profesorul Eugen Nodea.

Acesta povesteşte că a avut emoţii foarte mari, având în vedere participarea elevului său: „Am avut foarte multe emoţii. A fost dublată emoţia de participare elevului meu. A fost cea mai dificilă competiţie la care am participat. Giovani mi-a dat o încărcătură emoţională şi mai mare“.