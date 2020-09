Cea mai mare carieră de cărbune din Oltenia a primit acordul de mediu

Reprezentanţii companiei au transmis că era nevoie de acest acord pentru constituirea stocurilor de cărbune pe perioada de iarnă: „C.E. Oltenia a obtinut acordul de mediu pentru continuarea lucrărilor in perimetrul de licenta extins al obiectivului de investitii „Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Rosia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8 milioane tone/an lignit”. Acesta va permite asigurarea frontului de lucru si plasarea excavatoarelor pe treptele superioare, fapt ce va contribui inclusiv la constituirea stocului de cărbune necesar trecerii vârfului de iarnă. Prezentul acord de mediu este emis de APM Gorj si are valabilitate pe toata perioada de realizare a proiectului. Pentru obtinerea acestuia, compania a demonstrat ca se incadreaza in condiţiile impuse de legislatia de mediu. Mentionam ca acordul anterior a fost anulat in octombrie 2019 ca urmare a contestatiilor depuse de organizatiile nonguvernamentale de mediu. Societatea va intreprinde toate eforturile necesare pentru ca astfel de situaţii, precum cea de la Cariera Roşia de Jiu, să nu se mai repete.“, se arată într-un comunicat emis de CEO.

Asigură cărbunele necesar funcţionarii termocentralei Rovinari

Cariera Roşia de Jiu este cea mai mare carieră din cadrul C.E. Oltenia şi asigură cărbunele necesar funcţionarii Electrocentralei Rovinari. „În acelaşi timp, Cariera Roşia de Jiu este o componenta a “Planului de Restructurare şi Decarbonare 2020-2026” pe care Complexul Energetic Oltenia îl va derula pe parcursul celor cinci ani, cu importanta majora in asigurarea continuitatii energiei produse pe baza de cărbune“, se mai arată în comunicatul CEO.

