Candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere pot să susţină din nou proba teoretică. Trebuie să poarte măşti de protecţie

Conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a anunţat că se vor respecta toate măsurile de protecţie şi distanţare socială, în vederea limităriirăspândirii noii forme de coronavirus (SARS – COV2).

„Susţinerea probei teoretice precum şi accesul în sala de examen se va efectua exclusiv în baza unei programări on line. Programările on line vor putea fi efectuate pe site-ul www.drpciv.ro la secţiunea ”ÎNREGISTRARE DOSAR EXAMINARE” începând cu data de 15.06.2020, ora 09,00. Accesul este exclusiv al candidaţilor care au efectuat rezervarea on line, conform evidenţelor, în sediul serviciului la ghişeul de programări / reprogramări la proba teoretică cu maxim 5 minute înainte de ora prestabilită pentru a evita aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului“, a precizat comisar de poliţie Ştefan Ţacu, şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

În timpul desfăşurării probei teoretice candidaţii vor purta mască de protecţie şi voravea asupra lor actul de identitate şi dosarul de examinare.