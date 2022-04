Campioana României la robotică va pleca în SUA pentru a participa la olimpiada internaţională

Finanţarea necesară va fi acordată de Primăria Târgu Jiu, dar şi de alţi sponsori.





„Echipa de robotică pleacă în SUA cu ajutorul Primăriei Municipiului Târgu Jiu! Mereu am sprijinit performanţa, mai ales în educaţie! Tea Borgs are rezultate remarcabile şi merită pe deplin sprijinul municipalităţii. De aceea am alocat sumele necesare încă de miercuri pentru ca echipa să se poată deplasa în America.Vom interveni de fiecare dată pentru a sprijini tinerii cu astfel de rezultate pentru că ei reprezintă, în primul rând, municipiul Târgu Jiu şi avem datoria de a le fi alături“, a transmis primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Echipa de robotică de la CNTV a fost declarată campioana României cu cel mai bun punctaj şi a reuşit să se califice la olimpiada internaţională alături de alte două echipe româneşti.

160 de echipe din toată lumea va participa la olimpiada internaţională, care se va desfăşura în oraşul american Houston.

