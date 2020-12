Broderiile realizate de un meşter popular de la Tismana, prezentate pe marile scene ale modei. Designerul Dorin Negrău le-a făcut cunoscute lumii întregi

Primele veşminte realizate în colaborare cu meşterul Gheorghe Ciuncanu au fost concepute în urmă cu cinci ani, iar în anul, următor au fost prezentate în cadrul evenimentului „New York Fashion Week“, unde au fost primite cu entuziasm de public şi de criticii de modă. „Cu meşterul popular Gheorghe Ciuncanu am o frumoasă colaborare încă din anul 2015, când mi-a realizat primele broderii din zona Gorjului pe materialele modelelor mele din colecţia toamnă - iarnă 2016, ce a fost prezentată la «New York Fashion Week» în februarie 2016. De atunci, sezon de sezon, multiplicăm şi dezvoltăm aceste modele“, a spus Dorin Negrău pentru adevărul.ro.

„Gheorghe Ciuncanu este pentru mine un tezaur viu“

Designerul l-a descoperit pe Gheorghe Ciuncanu de la Tismana într-una din vizitele sale la târgurile meşterilor populari de la Muzeul Satului sau de la Muzeul Ţăranului Român. Consideră că gorjeanul este un adevărat tezaur viu şi este uimit de capacitatea acestuia de a realiza foarte precis modele complexe pe baza unor tipare pe care le are în mintea sa: „Meşterul popular Gheorghe Ciuncanu este pentru mine un tezaur viu şi în acelaşi timp reuşeşte să mă uimească cu uşurinţa şi precizia unui soft de calculator de care dă dovadă atunci când realizează broderiile din zona Tismanei, fără să folosească şabloane. Cu siguranţă, este unul dintre puţinii meşteri populari care se adaptează cu uşurinţă la noile materiale, dar fără să îşi compromită experienţa şi tehnica străveche pe care o stăpâneşte foarte bine“.

Femeile şi străinii apreciază veşmintele cu modele populare

Dorin Negrău va continua să colaboreze cu meşterul gorjean, iar broderiile realizate de acesta vor fi integrate în creaţii care vor fi expuse în prezentări de modă, precum şi în produse vestimentare destinate cilenţilor care îşi doresc să poarte haine speciale.

Veşmintele cu modele populare sunt preferate în special de femei. „Cu siguranţă, iubitoarele de fashion care apreciază tingerile, etno al colecţiilor şi care îşi doresc să se conecteze mai mult sau mai puţin la o sursă energetică ce îşi are originea în motivele tradiţionale vor aprecia întotdeauna aceste colecţii“, a precizat cunoscutul creator de modă.

De asemenea, şi strănii apreciază obiectele vestimentare cu broderii tradiţionale româneşti. Dorin a constatat că un designer american s-a inspirat din munca sa, dar fără să precizeze sursa: „Cu siguranţă, străinii apreciază mai mult creaţiile de acest fel. Chiar motivele de Tismana, în anul 2018, au fost subiectul cel mai aprins în mediul online şi în presa internaţională când un designer american a folosit aceleaşi motive pe care eu le lansasem la «New York Fashion Week» în 2016 fără să precizeze sursa lor de inspiraţie“.

(FOTO: Cosmin Petre şi Agaphoo)

Dorin Negrău colaborează cu mai mulţi meşteri populari din toate zonele folclorice din România. „Sunt foarte mulţi mesteri populari cu care am lucrat şi lucrez în continuare, cum ar fi cei din zona Năsăud, pentru broderiile cu mărgele, până la cei din zona Breaza, pentru noile colecţii de vară 2021“.

Designerul organizează ateliere de brodat sau ţesut pentru copii şi adulţi

Designerul consideră că ceri care practică meşteşugurile tradiţionale trebuie să fie sprijiniţi autorităţi şi de creatorii de modă, pentru ca tradiţia să nu se piardă: „Pe lângă facilităţile financiare sau fiscale oferite de statul român şi atât de aşteptate de noi toţi, colaborările cu designerii, aşa cum o fac şi eu de peste 10 ani, poate să reprezintă o modalitate de a-i spijini pe aceşti păstrători ai tradiţiilor româneşti. În acest moment, am început să organizez ateliere de brodat sau ţesut pe perioada verii, atât pentru adulţi cât şi pentru copii, unde meşterii populari transmit aceste meştesuguri străvechi către noile generaţii“. Designerul consideră că ceri care practică meşteşugurile tradiţionale trebuie să fie sprijiniţi autorităţi şi de creatorii de modă, pentru ca tradiţia să nu se piardă: „Pe lângă facilităţile financiare sau fiscale oferite de statul român şi atât de aşteptate de noi toţi, colaborările cu designerii, aşa cum o fac şi eu de peste 10 ani, poate să reprezintă o modalitate de a-i spijini pe aceşti păstrători ai tradiţiilor româneşti. În acest moment, am început să organizez ateliere de brodat sau ţesut pe perioada verii, atât pentru adulţi cât şi pentru copii, unde meşterii populari transmit aceste meştesuguri străvechi către noile generaţii“.

Pandemia l-a afectat într-un sens pozitiv pe creatorul de modă Dorin Negrău, deorece a reuşit să finalizeze la timp colecţia de vară 2021, care a fost prezentată pe scena «New York Fashion Week» în luna septembrie.

Dorin Negrău promite că modelele broderiilor meşterului de la Tismana vor fi prezente pe creaţiile din viitoarea sa colecţie: „Se lucrează intens la colecţia toamnă 2021, pentru un nou ««New York Fashion Week» şi sper să fie o surpriză plăcută pentru iubitorii de fashion cu atingeri ale motivelor tradiţionale din Tismana“.





(FOTO: Cosmin Petre şi Agaphoo)

Gheorghe Ciuncanu realizează broderii cu o maşinărie veche de un secol şi jumătate

Gheorghe Ciuncanu (72 de ani) este un artist broder cunoscut pentru costumele populare deosebite pe care le realizează. Atelierul meşterului se află în satul Gornoviţa, din localitatea Tismana.









Gheorghe Ciuncanu a învăţat meserie de la tatăl său, un meşter foarte priceput, după care a lucrat la o unitate celebră cândva în ţară, „Arta Casnică Tismana“.

„Am crescut în casă cu acest meşteşug. De când am început să merg de-a buşilea, după care, atunci când am terminat şapte clase, m-a luat tata la «Arta Casnică» şi am făcut ucenicia. Mi-a plăcut această meserie şi încă îmi mai place, altfel nu o duceam mai departe. Nu e nimic dificil, dar condiţia este să-ţi placă“, mărturisea meşterul pe ziarul Adevărul. A plecat de la Arta Casnică din anul 1984 şi a început să lucreze încă de atunci pe cont propriu.

În atelierul său care se află chiar în curtea casei sale se află maşini foarte vechi. O maşinărie de brodat este fabricată în anul 1876. Gheorghe Ciuncanu le repară singur atunci când se strică.