Batjocură la adresa unui monument funerar ridicat în memoria unui cioban renumit din Munţii Parâng

Băciţa Mărioara Babu care conduce Stâna Ştefanu a postat o fotografie cu monumentul pe pagina sa de Facebook. De asemenea, aceasta s-a arătat revoltată de modul în care este respectată memoria ciobanului: „O să credeţi că aceste poze sunt de la un picnic… Sunt din Obârşia Lotrului, la Crucea ridicată de familia lui Ghişe în memoria lui. Este în Obârşia Lotrului de fix 40 de ani. Toată lumea ştie că socrii mei au avut Casieria din Ştefanu, cu mulţi ani inainte de venirea mea… Nu l-am mai apucat in viaţă pe Iosif GHIŞE, dar socrul meu îmi povestea multe întâmplări cu acest Titan al munţilor venit din Poiana Sibiului, satul Vlasinilor … Am mai apucat şi eu vreo două sau trei Nedei înfiinţate de Iosif Ghise… Un lucru vă spun: pe acea vreme, nu multi dintre ciobanii din împrejurimi şi din munţii Lotrului aveau maşini gen Imeseu şi toţi veneau Duminica în Lotru la familia care a luat locul lui nea Iosif, familia Miu Ninel, unde mai povesteau despre ce le-au stricat lighioanele, mai beau o bere, că Ninel avea grijă să nu-i lipsească nimic din cele necesare la Stână: mălai, paine, ulei, zahar şi multe altele. Niciunul din ciobanii novăceni nu îşi permitea nici măcar să-şi lege caii sau măgarii de brazii de lângă crucea lui Nea Iosif, preţuind-o ca pe ceva sfânt. Dragii mei, nea Iosif a făcut istorie în Lotru… şi nu poţi pomenii de Obârşia Lotrului să nu-ţi aminteşti de Ghişe. Consider că era suficient teren în Lotru pentru fiecare şi să-i lăsaţi bucăţica lui acolo neatinsă“.