Bătrână de 88 de ani externată din spital şi lăsată pe o bancă, în frig. „N-o poţi scoate afară ca pe un câine”

Femeia a fost găsită zgribulită pe o bancă din faţa unităţii medicale de către un taximetrist. Speranţa Ştefănuţă cerea informaţii despre cum să ajungă acasă, în comuna Roşia de Amaradia, aflată la aproximativ 50 de kilometri. Taximetristul l-a sunat pe primarul comunei, Liviu Cotojman, care l-a rugat să o aducă acasă. „Taximetristul a făcut un gest frumos şi s-a oferit să o aducă acasă. I-a părut rău că femeia era îngheţată şi nici nu ştia cum să ajungă acasă“, a spus pentru pandurul.ro primarul Liviu Cotojman.

„Am zis să fac o faptă bună şi să o duc acasă“

Taximetristul Cosmin Chiană a povestit pentru aceeaşi publicaţie că femeia era foarte derutată şi era îngheţată de frig: „Mi-a spus că s-a lovit la mână, că a venit cu salvarea şi că a fost dată afară din spital că nu are nimic. Mi-a spus că are o fiică la Târgu Cărbuneşti, că vrea să ajungă la ea, dar că nu a ştiut să explice exact unde stă. L-am sunat, atunci, pe primarul de la Roşia de Amaradia şi am reuşit să-i găsim familia. Am zis să fac o faptă bună şi să o duc acasă, pentru că era îngheţată de frig şi dezorientată“.

Fiul bătrânei este revoltat pe cele întâmplate, mai ales, susţine el, că i-a numărul de telefon asistentei de pe ambulanţă: „Nu poţi să o scoţi afară pe frigul acesta ca pe câine. A fost consultată de doi medici şi nu are mâna ruptă. Puteau să mă contacteze şi veneam să o iau. Cine a scos-o afară din spital trebuie să răspundă“.

Anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a deschis o anchetă pentru a se constata ce s-a întâmplat: „Vă aducem la cunoştinţă că managerul unităţii a dispus alcătuirea unei comisii pentru analizarea celor relatate. Comisia urmăreşte să stabilească modul în care pacienta a fost externată din serviciul de urgenţă în vederea prevenirii unor evenimente asemănătoare, evenimente regretabile şi care nu aduc cinste Spitalului de Urgenţă din Târgu Jiu. Rezultatele vor fi puse la dispoziţie în momentul finalizării anchetei“.