Ana Ipătescu, eroină sau îndrăgostită. „Moarte trădătorilor! Tineri, curaj, salvaţi libertatea!“

Ana Ipătescu s-a născut în anul 1805, în mahalaua Olari, din Bucureşti. A fost fiica lui Atanasie Ghiulerasă şi a Catincăi. Tatăl fusese un mic dregător domnesc şi comandant de subunitate de cavalerie. Avea o cafenea şi se ocupa cu negustoria.

Catinca se afla la a doua căsătorie şi mai avea copii din primul mariaj. Părinţii Anei divorţează, iar tatăl său s-a căsătorit cu Safta. Mama vitregă i-a produs o serie de necazuri Anei. Safta îi interzicea să meargă la şcoală. Cu toate acestea, Ana urmează şcoala normală din Bucureşti.

Necazurile din viaţa Anei Ipătescu

A fost nevoită să se căsătorească de tânără din cauza neînţelegerilor cu masa sa vitregă. „În anul 1827, Ana pleacă de acasă. După încă un an se mărită cu arendaşul Ivancea Dimitrie, zis «Ulierul», un om brutal şi mărginit. În plus, se pare ca a fost mai mult interesat de averea nevestei. (...) «Ulieru» unelteşte Să nu îi mai returneze zestrea. Se despart în anul 1831, an în care încetează din viaţă Atanasie Ghiulerasă.

Unul dintre argaţi deschide un proces pentru a pune mâna pe averea tatălui ei. Ana trebuie să facă faţă la două judecăţi lungi în urma cărora ar fi putut să rămână săracă şi pe drumuri. În aceste condiţii se căsătoreşte din interes cu Nicolae Ipătescu, care era un funcţionar la Departamentul Vistieriilor. Ana era prezentată de unele personalităţi ale vremii ca o femeie de moravuri uşoare şi parvenită. Potrivit cronicilor din secolul al XIX-lea, era interesată mai mult de poziţia ale lui Ipătescu în societate şi de averea sa. Nu lipsea de la nicio sindrofie la care el mergea în calitate de funcţionar al statului”, arată Arina Avram, în volumul “Femei celebre din România”.

Fapta eroică a Anei Ipătescu

Întâlnirea Anei cu revoluţionarii de la 1848 ar fi avut loc în urma unei întâlniri la care a participat alături de soţul său.

„Membrii “Frăţiei” nu s-au înţeles cu privire la programul de guvernare. Nehotărârea lor a favorizat organizarea unei contra lovituri de către boierii mari, sprijiniţi de armată. Guvernul provizoriu este arestat la 19 iunie, ceea ce i-a determinat pe oamenii adunaţi pe străzi să dea înapoi. În acel moment crucial apare Ana Ipătescu, dinspre podul Mogoşoaiei. Era înaltă, cu buclele date pe spate şi ţinea în mâini două pistoale încărcate. Striga cât o putea ţine gura: «Moarte trădătorilor! Tineri, curaj, salvaţi libertatea!». Poporul prinde noi puteri datorită ei şi ia cu asalt Palatul domnesc, după care eliberează guvernul prizonier. Ana a salvat pentru un moment revoluţia munteană în momentul cel mai important. Ziarele o elogiază pentru gestul eroic (...) Faptele ei au avut un larg ecou atât în ţară, cât şi în străinătate. Aflat la Viena, A. G. Golescu îi trimite o scrisoare lui Nicolae Bălcescu, la 19/31 iulie 1848, în care se arată entuziasmat de renumele dobândit de Ana Ipătescu. (...) Pictorul Alexandru Ciucurencu avea să o voce cu mijloace plastice”, se mai menţionează în lucrarea „Femei celebre din România”.

Controverse

Au existat şi opinii care au susţinut că Ana Ipătescu a acţionat în acest mod nu din simţăminte patriotice, ci pentru că era îndrăgostită de unul dintre revoluţionari, care era sechestrat în palatul domnesc. Este vorba de Nicolae Golescu, un bărbat chipeş. Chiar cercetătorii de la Muzeul Naţional de Istorie au găsit indicii că ar fi putut fii atrasă de acel bărbat chipeş. Cu toate acestea, nu există o legătură demonstrată între acţiunea ei prin care a salvat guvernul provizoriu şi simţămintele de dragoste pe care le purta lui Nicolae Golescu.



Ana Ipătescu a fost denumită Jean de D’arc a României. Soţul şi fratele său au fost arestaţi şi trimişi în Imperiul Otoman. Ana Ipătescu a reuşi să-i elibereze după doi ani. Ana Ipătescu a murit înainte anul 1875, la vârsta de 70 de anim. Nu se ştie unde se află mormântul ei.