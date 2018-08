Amendat pentru că şi-a lăsat vacile să pască în parcul Coloanei lui Brâncuşi

Proprietarul unor vaci care au fost lăsate să pască în parcul în care se află Coloana fără sfârşit a lui Constantin Brâncuşi a fost amendat cu suma de 500 de lei de către poliţişti locali.







Bărbatul a fost sancţionat pentru că şi-a lăsat animalele nesupravegheate. Animalele au intrat în parc la păscut în urmă cu o săptămână, iar stăpânul acestora a fost identificat abia acum.

„Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a identificat proprietarul animalelor care au pătruns în Parcul Coloanei fără Sfârşit. Acesta a fost sancţionat cu amenda maximă prevăzută de lege, 500 de lei, conform Legii nr. 61/1991”,

a precizat Alexandra Petriţa, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale Târgu Jiu.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, este nemulţumit cu privire la modul în care au acţionat poliţiştii locali: „Poliţiştii locali s-au deplasat în teren. Au primit anumite informaţii şi s-au deplasat în teren şi au identificat proprietarul. Puteau fi rezolvate problemele atunci. Presiunea am făcut-o eu asupra şefului Poliţiei Locale, domnul Florin Urdea. Am avut o discuţie foarte dură şi pot să vă anunţ că, de astăzi (n.r. luni), am un director adjunct la Poliţia Locală, cel care va coordona astfel de acţiuni. Mă refer la Florin Băluţă. El va fi directorul adjunct”.