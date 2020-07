Alţi trei candidaţi din Gorj au obţinut media 10 la Bacalaureat. Tânăra care a obţinut media maximă fără meditaţii

În prima fază, patru candidaţi obţinuseră media 10 la Bacalaureat.

Mihnea Popeangă este cel de-al treilea elev de la CNTV care a obţinut media maximă la Bacalaureat. Acesta a fost notat cu 10 la Informatică şi Matematică, iar la Limba şi literatura română a primit 9,70. „Ştiam că am făcut destul de bine şi cât învăţasem. Am vorbit şi cu doamna profesor Cristina Goanţă, i-am expicat ce am scris şi am luat hotărârea să depun contestaţie. Subiectele de la Bacalaureat au fost destul de uşoare. Nivelul de dificultate a fost cam acelaşi faţă de anii trecuţi. De mare ajutor au fost testele de antrenament publicate de Minister. Subiectele de la Bac au fost mai uşoare decât cele din testele de antrenament“, a precizat Mihnea.

Va studia la o universitate din Anglia

Acesta va merge să studieze la universitatea din Manchester, la Facultatea de Informatică. El spune că a fost dezamăgit de universităţile din România, ăpentru modul în care au procedat cu admiterea dina cest an: „Am fost admis. Trebuia ca media de la Bacalaureat să fie mai mare de 9,50 şi nota la Matematică să fie cel puţin 9,50. Consider că este o oportunitate, mai ales că, de anul viitor, elevii din Uniunea Europeană nu vor mai avea acelaşi statut cu elevii englezi în privinţa taxelor şi a împrumutului de la stat acordat pentru studenţi. În România sunt admis la toate facultăţile din domeniu. Intrasem ca olimpic la Politehnica Bucureşti, la Calculatoare, şi eram admis şi la Facultatea de Informatică de la Cluj, dar am fost puţin dezamăgit de cum au reacţionat facultăţile de la noi şi cum au fost trataţi candidaţii, pentru că anunţul că nu se mai susţine admitere a fost dat cu trei săptămâni înainte“.

Mihnea a fost un participant obişnuit al olimpiadelor naţionale. În clasa a X-a s-a calificat la fazele naţionale ale olimpiadele de Informatică, Geografie şi Ştiinţele Pământului. La Informatică a reuşit să obţină medalia de argint, la Geografie şi Ştiinţele Pământului a fost premiat cu o menţiune specială. În clasa a XI-a, Mihnea a participat la olimpiada de Ştiinţele pământului, unde a obţinut tot o menţiune specială.

A obţinut 10 fără meditaţii

Adriana Moţa a absolvit liceul cu media generală 9,95. Ea a obţinut nota 10 la proba de la Limba Română şi Istorie, iar la Geografie a obţinut 9,80. „După examen, am discutat cu profesorul de la clasă şi dânsul a zis că a fost o lucrare foarte buna şi că se aştepta la nota maximă. După afişarea rezultatelor, fiind convinsă că nu am gresit, am hotărât că merită să depun contestaţie şi aşa am făcut", a precizat Adriana Moţa.

Adriana nu a făcut meditaţii pentru Bacalaureat. Ea s-a pregătit mai mult acasă: „M-am pregătit individual şi m-am bucurat de implicarea profesorilor de la clasă“.

Adriana vrea să studieze la Academia de Poliţie şi va susţine examen de admitere.

