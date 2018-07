Afacerile parlamentarilor din Gorj. Firma unui deputat PSD merge cel mai bine

Afacerile i-au mers strună, în anul 2017, deputatului Mihai Weber. Acesta a raportat, în declaraţia de avere dividende din profitul firmei pe care o deţine de aproximativ 33.000 de lei. Acesta deţine un service auto în municipiul Târgu Jiu. Unitatea a beneficiat de un proiect cu finanţare europeană pentru amenajarea şi dotarea service-ului auto. Firma acestuia are denumirea Pro Auto Logistics.

Deputatul Mihai Weber se pregăteşte să preia, din toamna viitoare, conducerea organizaţiei judeţene Gorj a PSD.

Deputat PNL, bani din chirii

Afacerile deputalul PNL de Gorj, Dan Vâlceanu, sunt în declin. Acesta a „moştenit“ de la tatăl său o firmă care se desfăşura activităţi de vulcanizare a benzilor care transportă cărbune din carierele miniere, dar a închis afacerea. Dan Vâlceanu deţinea acţiuni la firmele Remont, Rominex şi Trefo. În prezent, Dan Vâlceanu mai are acţiuni doar la societatea Trefo.

„Nu mă mai implic în afaceri. Nici nu mai am timp şi nici nu mai vreau, pentru că este foarte greu să te regăseşti într-o situaţie de a da cu subsemnatul. Am închis firmele. Sunt la lichidator. Mai sunt acţionar doar la o singură firmă şi rămâne de văzut dacă o să rămân în această poziţie. Firma funcţionează, dar mai greu. Pot spune că schiopătează“,

a spus Vâlceanu. Cu toate acestea, deputatul a încasat, anul trecut, o chirie de peste 200.000 de lei de la o hală industrială aflată în Timişoara.

Senatorul Iriza a băgat bani în propriile firme

Scarlat Iriza este unul dintre cei mai vechi oameni de afaceri din judeţul Gorj. Acesta şi-a înfiinţat o firmă imediat după revoluţie. În prezent, Scarlat Iriza are câteva spaţii comerciale închiriate şi case de amanet. Afacerile par să nu meargă foarte bine.. Astfel, acesta a contribuit cu aproximativ 60.000 de lei, aport personal, la cele două firme pe care le are: Aziri SRL şi Autil Com, potrivit declaraţiei de avere, pe care a întocmit-o în urmă cu o lună. Iriza nu a raportat nimic la capitolul dividende.