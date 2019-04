O mamă acuză două educatoare că i-au administrat somnifere fiicei sale

Femeia susţine în plângerea depusă la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj că educatoarele i-au administrat fetiţei sale o substanţă care provoacă stări de somnolenţă.





„La data de 3 aprilie, Inspectoratul de Politie Judeţean Gorj a fost sesizat de catre o femeie în vârstă de 22 de ani, din Bumbeşti Jiu, cu privire la faptul că la o creşă din localitate, doua educatoare i-ar fi administrat fiicei sale o substanţă care i-ar provoca somnolenţă.





În cauza a fost intocmit dosar penal in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg Jiu“, a spus Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Gorj.

