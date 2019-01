A scris o carte despre moartea soţiei sale: „Ea rămâne pentru mine viaţa mea“. Femeia a fost omorâtă cu o pungă de plastic şi o şurubelniţă

„Dincolo de durere“ este titlul cărţii în care Marius Petrişor a relatat despre cel mai cumplit episod din viaţa sa. În urmă cu aproximativ 14 ani, Ioana, soţia lui, care lucra ca poştăriţă în Târgu Jiu, a fost ucisă într-un mod sălbatic, pentru a fi jefuită de o geantă în care se afla o sumă de peste 20.000 de lei. Banii reprezentau pensiile pe care aceasta trebuie să le ducă bătrânilor dintr-un cartier.

Cartea a apărut anul trecut la Editura „Cetatea Deva“ şi peste câteva zile va fi lansat şi la Roma. La evenimentul din capitala Italiei va mai participa şi poetul Vasile David, precum şi alţi oameni de cultură.

„Cartea este scrisă în memoria soţiei mele, pe care am iubit-o foarte mult. Îi păstrez o amintire puternică. Ea rămâne pentru mine viaţa mea. Volumul cuprinde şi trei poezii. Am relatat despre tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă: crima care a avut loc, trăirile noastre, ale mele şi ale fiicei, pentru că am trecut prin momente foarte dificile. Cineva avusese ideea de a scrie un roman poliţist despre acest subiect şi m-am gândit eu să scriu o carte despre tot ce a fost“, ne-a spus Marius Petrişor, care a devenit între timp interpret de muzică populară.

„Ceva miroase urât în cazul soţiei mele“

Nici în prezent, cu toate că au trecut 14 ani de la crima oribilă, calvarul nu s-a terminat pentru Petrişor. Astfel, acesta a aflat de curând că trupul neînsufleţit al soţiei sale a fost găsit de către o altă persoană, nu de cea menţionată în rechizitoriu, iar coloana vertebrală a fost găsită în pădure, dar el nu a primit-o pentru a o îngropa:

„Ceva miroase urât în cazul soţiei mele. M-a contactat o doamnă de curând să-mi spună că ea şi cu soţul ei au găsit rămăşiţele soţiei, soţul fiind cel care le-a observat, însă în rechizitoriu apare o altă persoană. De asemenea, mi-a spus că era şi coloana vertebrală a soţiei mele, dar că s-a rupt în momentul în care s-a ridicat. Eu am aflat acum despre aceste lucruri. Nu mi s-a spus nimic. Am primit câteva rămăşiţe pentru a le înmormânta creştineşte, dar nu şi coloana soţiei mele“,

a precizat Marius Petrişor.

Moarte cumplită

În vara anului 2005, Ioana Petrişor a dispărut cu tot cu geanta cu bani. Marius era plecat în străinătate la muncă, pentru a-şi ajuta familia. S-a zvonit că aceasta ar fi fugit cu banii. Două luni mai târziu, în judeţul Mehedinţi, într-o pădure aflată în apropierea drumului către Băile Herculane, a fost găsit scheletul unei femei.

Marius Petrişor a constatat că îmbrăcămintea îi aparţinea soţiei sale. În urma investigaţiilor efectuate, anchetatorii au stabilit că este este vorba de cadavrul poştăriţei. După puţin timp, oamenii legii au reuşit să dea de urma criminalilor: Gabriel Marghitu, Grigore Burlan şi Iulian Pană. Aceştia au urmărit-o pe poştăriţă o perioadă îndelungată şi ştiau că urma să plătească pensiile în ziua respectivă.

Unul dintre ei o cunoşteau pe poştăriţă, aşa că a fost convins-o să urce în maşină. Pe drum, au sufocat-o cu o pungă de plastic şi au înţepat-o cu o surubelniţă până când şi-a dat ultima suflare. Doi dintre criminali au primit pedepse de 30 de ani de închisoare, iar altul de 23 de ani.