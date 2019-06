A fost dată sentinţa definitivă în dosarul „Mafia Cărbunelui“. Ce pedepse au primit poliţiştii acuzaţi că erau părtaşi la  transporturile ilegale de cărbune

Curtea de Apel Craiova a hotărât ca procesul în cazul poliţistului Gheorghe Milodin, care primise la prina instanţă cea mai mare pedeapsă, de patru ani şi jumătate de închisoare, să se reia la Tribunalul Gorj. Fratele acestuia a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. Acesta are obligaţia să-şi justifice şi sursele de venit. Ştefan Găman un alt polişist inculpat în dosarul Mafia Cărbunelui a primit o pedeapsă de un an şi o lună de închisoare cu suspendare. Cei doi vor putea lucra în continuare care polişişti pentru că instanţa le-a interzis doar să nu participe timp de un an la controale rutiere. Constantin Manolache şi Vasile Butură au fost găsiţi vinovaţi de furt de cărbune, primul fiind condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, iar cel de-al doilea la plata unei amenzi.

În acest dosar au fost trimise în judecată 13 persoane. Unii dintre inculpaţi au fost judecaţi în regim de urgenţă, recunoscându-şi faptele. Poliţiştii au fost acuzaţi că închideau ochii la transporturile ilegale de cărbune, care era sustras, de obicei din carierele miniere.

