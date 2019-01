A ajutat şase persoane rănite în urma unui grav accident de circulaţie. „La final, cineva îi turna apă dintr-o sticlă să-şi spele mâinile de sânge“

Accidentul a avut loc sâmbătă, 12 ianuarie, pe Drumului Naţional 67, în zona localităţii Polovragi, chiar la limita dintre judeţele Gorj şi Vâlcea. Şoferul unui microbuz a pierdut controlul şi s-a izbit de o construcţie de pe marginea drumului care marchează intrarea în judeţul Gorj. Cele şase persoane aflat în microbuz, printre care şi doi copii de 10 şi 14 ani, au fost rănite. Până la sosirea echipajelor de salvare, o femeie aflată într-o maşină a intervenit şi le-a acordat victimelor primul ajutor:

„Am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs pe raza localităţii Polovragi în urma căruia au rezultat şase victime! Apelul a venit de la o doamnă care nu părea deloc panicată, ba mai mult, a oferit detalii în termeni medicali despre starea victimelor. Echipajele sosite la faţa locului au găsit-o pe această doamnă plină de sânge pe mâini şi piept, ţinând capul unui bărbat care era încarcerat. Examinase victimele şi le-a prezentat rapid situaţia colegilor noştrii care au trecut la treabă. Au descarcerat bărbatul şi au preluat toate victimele printre care se aflau şi două fetiţe de 10 şi 14 anişori! Iniţial am crezut că această doamnă are pe cineva drag printre victime pentru că nici după ce echipajele de intervenţie au ajuns la faţa locului ea nu a plecat şi a rămas să dea o mână de ajutor. Mai târziu, am aflat că doamna despre care vorbim este una dintre colegele noastre.

Este doamna Lăcrămioara-Maria Ion, angajată a Direcţiei Generale Management Urgenţe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă! Pe lângă spiritul său civic, modestia de care a dat dovadă este o calitate în faţa căreia ne plecăm capul! Lăcrămioara se deplasa către Bucureşti alături de părinţii şi cei doi copii ai săi moment în care, în faţa ei, s-a petrecut nefericitul eveniment. A oprit maşina, şi-a lăsat copiii în grija bunicilor şi a fugit într-un suflet să le ajute pe cele 6 victime ale accidentului.

A cerut truse de prim ajutor celorlalţi oameni care opriseră şi, în acelaşi timp în care încerca să liniştească victimele care nu suferiseră leziuni foarte greve, şi-a pus în practică profesionalismul şi cunoştinţele medicale acumulate pentru a ajuta victimele care aveau nevoie urgentă de ajutor.

N-a plecat până când nu s-a asigurat că toate victimele sunt în siguranţă.

La final, cineva îi turna apă dintr-o sticlă să-şi spele mâinile de sânge...“, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.