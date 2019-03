Zece cărţi de citit în luna martie, potrivit editorilor de la Amazon

Amazon a evidenţiat 10 cărţi care vor fi citite pe nerăsuflate, potrivit businessinsider.com.

1. "Daisy Jones & The Six" de Taylor Jenkins Reid

Cartea ne dezvăluie ce sa întâmplat cu trupa rock Daisy Jones şi cei şase componenţi în anii '70. Motivul din spatele acestei poveşti triste este dezvăluit în cel mai recent documentar al lui Taylor Jenkins Reid.

2. “The Old Drift” de Namwali Serpell

Este un roman în care este prezentată o combinaţie între science fiction şi istoria şi evoluţia Zambiei.

3. “The Impossible Climb” de Mark Synnott

Titlul se referă la ascensiunea inspiraţională a lui Alex Honnold de la stânca „El Capitan” din Yosemite, în care nu a folosit nicio frânghie.

4. “The Priory of the Orange Tree” de Samantha Shannon

Această fantezie epică, ce are 848 de pagini, captivează prin romantism şi răsturnări neaşteptate de situaţii, în care sunt implicaţi piraţi şi dragoni.

5. “Say Nothing” de Patrick Radden Keefe

Un amestec fascinant de crimă şi istorie, “Say Nothing” este povestea dispariţiei unei mame protestante din Belfast. Familia sa o caută timp de 30 de ani, fără încetare.

6. “The Lost Night” de Andrea Bartz

Toată lumea a fost surprinsă când o persoană influentădin New York, pe nume Edie. Lucrarea o arată pe prietena sa Lindsay, care încearcă să pun cap la cap piesele acestui puzzle sinistru.

7. “The River” de Peter Heller

În romanul nou al lui Peter Heller, un incendiu forestier izbucnit lângă râul Maskwa din nordul Canadei transformă o vacanţă de vis pentru doi prieteni colegi într-un coşmar.

8. “A Woman is no Man” de Etaf Rum

Cartea vorbeste despre a treia generaţie de imigranţi palestinieni care încearcă să se elibereze de istoria violentă a familiei şi să îşi creeze propriul drum în viaţă.

9. “An American Summer” de Alex Kotlowitz

Putting a human face to ever-sobering statistics, Alex Kotlowitz offers insight into the scourge of gun violence through the stories of people living and working in Chicago's most neglected communities.

10. “A Friend is a Gift You Give Yourself” de William Boyle

O văduvă a unui mafiot, nepoata ei înstrăinată şi un star porno îşi înfiinţează o trupă de muzică pentru a scăpa de bărbaţii violenţi din viaţa lor.

