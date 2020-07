Voluntara care luptă cu produsele sanitare îndoielnice aduse din China şi le promovează pe cele româneşti

ONG-ul „Totul este Posibil”, fondat de Eliza Niţescu şi de doi prieteni din Târgovişte, ajută zeci de spitale din ţară, dar şi centre medico-sociale, cu echipament de protecţie produs 100% în România.

Lansată pe 21 martie, campania „Fondul de Urgenţă” a cunoscut multe etape de transformare, iar dacă, la început, achiziţiile de produse pentru donaţii s-au făcut de la firme ce comercializau produse din import, din luna iunie organizaţia a început negocierile exclusiv cu producătorii români.

Firmele româneşti care produs echipamente de protecţie

În prezent, şase producători români sunt implicaţi în campania „Fondul de Urgenţă” şi asigură livrările către unităţile medicale incluse în program. Cei şase producători români sunt: Farmec, Techtex, Intelimed, Borero Comserv, AEA Medical.

“În aceste vremuri încercate este momentul să fim împreună pentru a-i sprijini pe cei aflaţi în prima linie în lupta contra COVID-19. Lansată pe 21 martie, campania FONDUL DE URGENŢĂ a cunoscut multe etape de transformare, iar dacă la început achiziţiile de produse pentru donaţii s-au făcut de la firme ce comercializau produse din import, din luna iunie, organizaţia a început negocierile exclusiv cu producătorii români. Am văzut multe avantaje considerabile în calaborarea cu fabricile din România”, a precizat Eliza Niţescu, managerul campaniei nationale adresată spitalelor.

„Farmec“ a început producţia de masă de dezinfectanţi pentru mâini şi suprafeţe din gama Dermofarm pe bază de alcool etilic 80% v/v, creaţi special pentru unităţile medicale, capacitatea de producţie pentru biocidele Dermofarm fiind de aproximativ 700.000 de unităţi pe lună. La începutul crizei declanşate de noul Coronavirus, compania clujeană a demarat în regim de urgenţă producţia de articole igienizante virucide specifice, prioritizând solicitările care îi sprijină pe cei ce luptă în prima linie împotriva răspândirii noului coronavirus.

O firmă din Maramureş, Techtex, a început producţia de măşti chirurgicale încă din luna aprilie. Compania a pus în funcţiune linii tehnologice automatizate pentru producţia de măşti chirurgicale şi FFP2, materialul folosit pentru confecţionarea acestor produse fiind tot de producţie internă. Nu doar măşti sunt produse de firma din Baia Mare, ci şi botoşei, capeline, halate sau combinezoane. Din luna august, o dată cu instalarea unei noi linii tehnologice automatizate, va putea realiza 30 de milioane de măşti chirurgicale/lună.

Intelimed, o companie de producţie activă din 2004, fondată prin capital 100% românesc, fabrică la Timişoara o gamă completă de echipament de protecţie. Inginerii, proiectanţii şi programatorii firmei au ajustat rapid oferta companiei în contextul pandemiei, iar astăzi Intelimed acoperă cea mai mare parte din articolele de protecţie folosite în spitalele declarate COVID-19, având certificările aferente.

Cu o experienţă de aproape 25 de ani în domeniul soluţiilor dezinfectante, Borero Comserv din Braşov fabrică astăzi în laboratoarele societăţii unul dintre cei mai apreciaţi dezinfectanţi de suprafeţe, Biclosol, un produs virucid realizat în conformitate cu standardele europene privind dezinfecţia. Cu o singură tabletă se pot produce 10 litri de dezinfectant de suprafeţe, Biclosol fiind în acest moment cea mai economică soluţie dezinfectantă virucidă existentă pe piaţă.

Măşti chirurgicale medicale se produc în România şi la Sibiu, sub brandul AEA Medical. Producătorul deţine acreditare ISO pentru dispozitive medicale, iar produsul este certificat ca mască facială de uz medical, dispozitiv medical clasa 1. Capacitatea de producţie a fabricii este de 300.000 unităţi / zi, fabrica urmând a pune în funcţiune încă două linii tehnologice automatizate, una dintre ele fiind destinată confecţionării exclusive a măştilor pentru copii.

Chiar dacă asociaţia „Totul este posibil“ şi-a îndreptat atenţia spre colaborările cu fabrici mari, având capacitate mare de producţie şi posibilitatea livrărilor rapide pe întregul teritoriu al României, nu au fost excluse nici colaborările cu micii antreprenori locali. Primele produse româneşti achiziţionate de ONG au fost halatele şi combinezoanele produse de un atelier de croitorie din Constanţa (Veve & Crin) care şi-a asigurat supravieţuirea în lunile dificile de pandemie, evitând şomajul tehnic pentru o echipă de şapte croitorese şi datorită colaborării cu asociaţia.

Despre ONG-ul „Totul este Posibil”

Organizaţia a fost înfiinţată cu scopul de a sprijini performeri în diferite domenii, printre persoanele susţinute de asociaţie numărându-se elevi olimpici, sportivi campioni, artişti sau oameni de cultură.

Campaniile vizează în special proiecte în domeniile educaţiei, sportului, sănătăţii sau mediului.

„Pe 21 martie am început să strâng produse pentru spitale. Mi-am propus să facemceva pentru oraşul nostru, să ne adresăm sportivilor care performează, dar şi copiilor bolnavi. M-am apucat de voluntariat după ce a murit mama mea de cancer, în urmă cu 10 ani. Am fost pasionată de oricine care face performanţă în domeniul său. Majoritatea campaniilor din România se derulează pe tragic, oameni marcaţi de abuzuri, de violenţă, de boală. Am vrut să ne detaşăm puţin de ele şi am mers să căutăm oceanul albastru în alte domenii, cum ar fi olimpici sau sportivii”, mai spune Eliza.

Donaţiile şi sponsorizările pentru campania FONDUL DE URGENŢĂ se pot realiza în continuare, astfel:

card: https://bit.ly/FONDUL_DE_URGENŢĂ

cont bancar: RO36BTRLRONCRT0386479601 (Banca Transilvania)