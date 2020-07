Voinţa de fier a campionul Special Olympics al României la înot, în toate probele de 50 de metri

Pasiunea pentru înot a lui Radu (15 ani) este atât de mare, încât nu ratează niciunul dintre antrenamentele zilnice susţinute la Complexul Turistic de Nataţie din Târgovişte. Practic, de luni până sâmbătă, Radu se antrenează câte două ore la bazin.

„Eu am fost cu el la multe concursuri şi a luat numai locul 1. Este foarte ambiţios, dar şi cu o susţinere impresionantă din partea familiei. Radu Teodorescu este un polisportiv, practicând cu succes atât schi, cât şi şah. Este un exemplu de succes atât pentru copiii cu nevoi speciale, dar şi un motiv de mândrie pentru toţi cei care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea lui sportivă şi educaţională”, spune Tomiţă Gabriel, voluntar care îi ajută pe copiii cu diferite dizabilităţi să se dezvolte atât sportiv, cât şi psihic.

Tomiţă este pompier şi îşi dedică timpul persoanelor suferinde de Sindrom Down, Autism sau ADHD.

„Vreau să devin antrenor de înot”

Radu Teodorescu merge la şcoala de masă, e un elev cu cerinţe CES, însă este independent şi se descurcă singur. În fiecare zi se urcă pe bicicletă şi se duce singur la antrenament. Are înălţimea de 1,77 metri.

Părinţii au aflat că Radu suferă de autism pe când acesta 4 ani şi 7 luni. „A ajuns de la un antrenament pe săptămână să facă, acum, 6 şedinţe. Are şi astm bronşic şi asta îl mai încurcă pe el, nu poate să evolueze la capacitate maximă. Cu toate acestea, este campion naţional la înot la copii cu dizabilităţi. Rezultatul lui cel mai bun este de 30 de secunde la 50 de metri. El îşi doreşte să devină maseur, îi place să stea foarte mult pe calculator, dar şi înotul. Mi-a fost greu cu pandemia asta să îl las înapoi, dar am zis: Dumnezeu cu mila! Am mers înainte”, ne-a spus mama lui Radu.

Radu se antrenează de luni până sâmbătă, câte 2 ore în fiecare zi. „Sunt destul de obosit după antrenament, dar mă ajută faptul că mă duc încălzit la bazin. Merg pe bicicletă până acolo. Sunt elev la Şcoala Radu cel Mare, în clasa 8-a. Pe viitor aş vrea să devin un antrenor de înot. Ăsta e ţelul meu principal”, ne-a povestit campionul.

CITEŞTE ŞI:

VIDEO Performanţă notabilă pentru un sportiv român, la Jocurile Olimpice dedicate persoanelor cu dizabilităţi