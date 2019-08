Viorel Moldovan după victoria contra lui Dinamo: Aveam nevoie de această victorie ca de aer, ca de apă

"Aveam nevoie de această victorie ca de aer, ca de apă. E important că am reuşit să câştigăm acest joc. E prima noastră victroie în Liga I şi împotriva lui Dinamo. Mă bucură enorm acest succes. Îmi felicit băieţii pentru caracterul de care au dat dovadă. Încerc mereu să găsesc soluţii şi să-i motivez, s-a văzut acest lucru şi în celelalte jocuri. Am făcut un <remember> vizavi de ceea ce am realizat noi anul trecut în Liga a II-a. Nişte momente, nişte clipuri din vestiarul nostru cu bucuriile după anumite victorii şi le-am spus că îmi doresc enorm de mult să retrăim acele clipe împreună după acest joc şi am reuşit", a declarat Moldovan, la Digi Sport.

Au marcat: Neguţ '19, Leca '45+2, Cherchez '65 (p) / Montini '54, Nistor '82.

După acest eşec, Dinamo revine pe ultimul loc al clasamentul, 14, cu trei puncte. Chindia urcă de pe ultima poziţie pe locul 12, cu patru puncte.

