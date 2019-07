Viorel Moldovan rămâne, pentru moment, la Chindia Târgovişte. Negocierile cu Dinamo au eşuat

"Trebuie să vină şi primul succes. Chiar dacă jucăm contra campioanei României, am încredere că băieţii vor reuşi să facă un meci mare şi să obţină cele trei puncte. Am promovat cu Chindia, mergem mai departe, împreună cu suporterii, jucătorii şi toţi cei care sunt alături de noi vreau să ne îndeplinim obiectivul. Nu ar fi fost etic şi moral să plec de la Târgovişte. Apreciez faptul că Dinamo s-a interesat de serviciile mele, dar am hotărât să rămân la Chindia. Îmi doresc un stadion plin la Ploieşti, cu CFR, şi o atmosferă senzaţională. Împreună putem bate campioana", e mesajul lui Moldovan, postat de siteul oficial al clubului Chindia Târgovişte

Moldovan rămâne la Chindia cel puţin până la finalul sezonului.

"Am avut azi o discuţie, am stabilit de comun acord că nu pleacă acum, în plin campionat. Nu s-a pus problema clauzei de reziliere în valoare de 100 000 de euro. Viorel a fost tentat să vină la Dinamo, oricine e tentat de un asemenea club. A intrat într-o horă, trebuie s-o joace până la capăt alături de noi", a spus Ghergu pentru PRO TV.

Viorel Moldovan are contract cu Chindia până în vara lui 2020.

Chindia va juca acasă (la Ploieşti) cu CFR Cluj. Meciul are loc sâmbătă, la ora 21.00 şi se vede la DigiSport, Look Sport şi Telekom.

