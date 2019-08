Viorel Moldovan îşi asumă înfrângerea cu Clinceni: „Am jucat prost în ofensivă”

Viorel Moldovan consideră că este vinovat pentru modul în care a gestionat meciul de la scorul de 1-0 pentru Chindia, dar şi pentru forma fizică arătată de jucătorii săi, pe care nu a reuşit să-i aducă în forma optimă dorită.

„Începem bine jocul, reuşim să deblocăm rezultatul, să avem acest 1-0, dar din păcate nu am reuşit să gestionăm unele situaţii, când puteam chiar să le facem 2-0. Am jucat prost în ofensivă. Îmi asum în totalitate aceste eşec, se pare că nu am reuşit să îi capacitez la maximum pe jucători pentru a atinge nivelul pe care ni l-am propus pentru această zi. Fotbalul, greşeala aşteaptă. Noi, din păcate, în ofensivă nu am fost lucizi. Am avut câteva ocazii să egalăm, dar nu am reuşit acest lucru. După care, normal, încerci să ataci, te expui, oferi spaţii adversarului şi, aşa cum s-a întâmplat şi astăzi, am primit golurile pe această traniziţie pozitivă a adversarului”, a explicat Viorel Moldovan.

După cinci runde, Chindia Târgovişte are un singur punct, după egalul din deplasare cu Gaz Metan, scor 2-2, în prima etapă, apoi patru înfrângeri la rând.

