Viorel Moldovan a fost la un pas să plece de la Chindia. "M-am răzgândit pe ultima sută de metri"

Mutarea a picat, după ce fostul atacant al naţionalei s-a răzgândit, deşi se înţelesese cu conducerea din "Ştefan cel Mare".

"Am fost foarte aproape. Da. Poate că acum eram la pândă, la căprior, la vânătoare. Nu ştiu dacă era bine sau nu, poate reuşeam să-i duc în play-off, poate nu. Eu nu am niciun regret. Aşa şi aşa. M-am răzgândit pe ultima sută de metri. Dacă voiam, ajungeam antrenor acolo. Era totul pe repede înainte şi nu voiam aşa. În plus, eram sub contract cu Chindia, nu era corect, etic şi moral. Nu puteam să fac un asemenea pas, chiar dacă Dinamo, CFR, Craiova, FCSB stârnesc interes din partea oricărui antrenor. Îşi propun mult, sunt cluburi de tradiţie. O să vină şi vremea mea când voi deveni antrenorul unei echipe cu pretenţii.

Până atunci, eu mă simt foarte bine la Chindia. De doi ani sunt la Chindia, nu sunt probleme financiare, banii sunt la zi, am o conducere foarte bună. Ne dorim să rămâne în priam ligă şi vom face tot posibilul", a declarat Viorel Moldovan în cadrul emisiunii Sport Report, de la Telekom Sport.

Sâmbătă, de la ora 20:00, Dinamo se întâlneşte cu Chindia Târgovişte