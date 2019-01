Vila generalului Toma Zaharia a fost spartă în plină zi. Hoţii nu au avut nicio teamă

Constatarea aparţine unui magistrat de la Judecătoria Răcari (Dâmboviţa) care a decis arestarea preventivă a acestora, pentru o perioada de 30 de zile, potrivit ziare.com.

„Au fost la parastasul tatălui meu. Când am ajuns acasă, am constatat că un geam era spart. Am aşteptat să vină Poliţia. Câteva camere erau răvăşite complet. Altceva nu aveau ce să sustragă, decât câteva bijuterii şi trei ceasuri vechi. E un şoc pentru că, de 15 ani de când am ieşit la pensie, nu mi-am imaginat că ziua în amiaza mare se pot comite asemenea fapte”, a spus Toma Zaharia, pentru Antena 3.