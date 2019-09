VIDEO Ultimele clipe ale fetiţei din Gura Şuţii înainte să fie răpită şi ucisă: „Neşansa ei a fost să apară în momentul în care suspectul trecea prin acea zonă...”

Între timp au apărut noi imagini cu fetiţa mergând pe drumul către casă. Camerele de supraveghere amplasate pe o casă au surprins ultimele imagini cu Adriana în viaţă în timp ce se îndrepta spre casă.

„Încă din primul moment al sesizării, respectiv ora 19.33, întreaga Poliţie a fost la faţa locului. Întregul Parchet a fost cu noi în teren. S-a acţionat zilnic cu 120 de poliţişti, 40 de jandarmi, 30 de lucrători ISU, circa 100 de voluntari din partea comunităţii. Mulţumesc tuturor cetăţenilor pentru că fiecare locuinţă a fost verificată de 3 ori în aceste trei zile şi au înţeles motivul pentru care i-am deranjat. Ne pare extrem de rău că a avut loc această faptă şi nu am putut să o găsim pe fetiţă vie”, a precizat inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, comisar-şef de poliţie Sorin Păun.

Trupul fetiţei prezenta urme de violenţă, spun poliţiştii.

„Am fost sesizaţi vineri despre dispariţia fetei. În momentul în care se deplasa către domiciliu, după ce terminase programul orelor la şcoala din localitate. Iniţial, sesizarea a fost tratată ca o dispariţie. Ulterior am înregistrat o cauză penală IN REM, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate. Au fost foarte multe variante pe care am mers. Nu am exclus nici faptul ca fetiţa să se fi rătăcit şi să fi ajuns din greşeală pe câmpurile din zona respectivă. Am mers, de asemenea, pe toate celelalte variante, inclusiv cea a răpirii acesteia. ”Medicii legişti urmează să stabilească în ce mod a murit eleva.

Urmează să se stabilească dacă anumite urme de violenţă au fost produse de animale sălbatice aflate în zonă. Cert este că autopsia este cea care va evidenţia modul în care a murit eleva.

Între timp, principalul suspect în cazul uciderii Adrianei Fieraru, de 11 ani, un cetăţean olandez, a reuşit să fugă din ţară imediat după ce ar fi omorât-o pe fată şi ar fi ascuns-o într-un lan de porumb de la marginea localităţii dâmboviţene Produleşti.

Potrivit unor surse judiciare, autorităţile române au reuşit să ia legătura telefonic cu presupusul asasin şi că acesta este fugit din România, iar anchetatorii fac demersuri pentru aducerea lui în ţară. Sursele citate au menţionat că la momentul la care au luat legătura cu el, nu aveau probe suficiente împotriva lui pentru reţinerea sa.

Oamenii legii din România au reuşit deja să vorbească cu omologii lor olandezi şi au aflat că ar fi vorba despre un pedofil, au mai spus sursele citate.

Cauza a fost declinată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, cercetări făcându-se cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor, lipsire de libertate şi viol sau alte acte de agresiune sexuală.

Principalul suspect era în ţară de câteva zile. Anchetatorii exclud varianta ca străinul să fi lucrat în echipă cu cineva la odiosul plan.

„Excludem să fie implicate mai multe persoane în acelaşi timp. Elementele ne conduc către un infractor singuratic. Există un suspect principal. Datele de până acum ne indică faptul că fetiţa, la momentul sesizării organelor de urmărire penală nu mai era în viaţă. Există o certitudine. Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect, în momentul în care am văzut că respectivul autoturism, în momentul în care a ieşit din localitatea Gura Şuţii, a intrat în ultima localitate la un interval de aproximativ 30 de minute, în condiţiile în care traseul respectiv putea fi parcurs în două sau trei minute, la o viteză normală, legală”, adaugă procurorul.

Maşina cu care s-a plimbat prin Gura Şuţii suspectul a fost închiriată de la o firmă din Bucureşti. Maşina a fost sechestrată şi cercetată amănunţit de către criminalişti.

