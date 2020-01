VIDEO Un tânăr fără permis şi posibil drogat a furat un Audi şi a avariat două maşini. „Mi-a lăsat mie cheile şi eu am luat-o şi am plecat”

Accidentul a avut loc în această dimineaţă, în comuna dâmboviţeană Mărceşti. Doi tineri de 20 şi 18 ani au furat maşina unui prieten la un chef, dar au dat-o-n bară.

Cel care s-a urcat la volan a fost cel de 20 ani, fără permis şi, posibil, sub influenţa drogurilor, potrivit unor surse din anchetă. A lovit uşor o maşină care circula regulamentar, dar şi o altă maşină parcată, pe care a avariat-o serios, aruncând-o în şanţ.

„Am vrut să ocolesc o maşină pe partea dreaptă şi am intrat în alta. Nu l-am văzut. Nu am consumat alcool. E maşina unui prieten.Nu am permis. Mi-a lăsat mie cheile şi eu am luat-o şi am plecat. Am vrut să dau o tură”, a spus şoferul de ocazie.

Întrebat dacă a consumat droguri înainte de să se urce la volan, acesta a spus că nu comentează.

Maşina parcată şi lovită aparţine unui poliţist din Bucureşti. Rudele sale spun că se putea întâmpla o tragedie dacă în zonă erau localnici pe stradă.







„Noi am ieşit acum să dăm maşinile afară, că era maşina băgată în şanţ. Maşina este a băiatului meu, este la secţie. El era în casă. Maşina era parcată cum e acum. Am auzit şi noi că nu are permis”, a povestit tătăl proprietarului maşinii avariate.

Oamenii legii au percheziţionat maşina furată, un autoturism Audi, şi au luat probe. Proprietarul maşinii furate, un tânăr de 26 de ani, din Lucieni, spun că totul s-a întâmplat fără ştirea lui.

„ Le-am lăsat cheile, le-am zis băi frate eu nu mă urc în maşină, am băut, le-am lăsat cheile şi când m-am întors din oraş înapoi, n-am mai găsit maşina. Mi-a zis vecinul, vezi că maşina ta mai sus 200 de metri şi e buşită. Nu mi-a zis nimeni nimic. Am petrecut. De faţă cu mine nu au consumat droguri. După ce am plecat eu nu pot să ştiu nimic”, a spus acesta.

Urmează ca cei doi adolescenţi care au furat maşina să fie supuşi unor teste de doping pentru a se vedea dacă au consumat anumite substanţe.

Din fericire, în urma acestui eveniment, nimeni nu a fost rănit, însă maşinile au fost grav avariate.

„În cauza, poliţiştii au întocmit un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt în scop de folosinţă şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, a precizat IPJ Dâmboviţa.